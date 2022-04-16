Путин "в своей логике" считает, что побеждает в войне в Украине, – канцлер Австрии

Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает, что у главы оккупантов Путина "своя логика". Поэтому вождь кремля считает, что он якобы побеждает на войне с Украиной.

Такие выводы австрийский канцлер сделал после встречи с Путиным во время визита в Москву 12 апреля. Об этом Карл Нехаммер заявил в интервью.

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Нехаммер рассказал о деталях разговора с Путиным

Австрийский канцлер рассказал, что во время встречи с Путиным рассказал главе кремля о преступлениях российской армии в Украине, на что тот ответил, что будет "сотрудничать с международными организациями". Но потом он сказал, что не доверяет Западу, то есть и расследованию тоже.

По мнению Нехаммера, Путин до сих пор верит в то, что он победит в войне.

Он обвиняет украинцев в геноциде в Донбассе. Так что, пока он сейчас в своем мире, я думаю, он знает, что сейчас происходит в Украине. Но я думаю, что он верит, что выиграет войну,

– заявил Нехаммер.

Канцлер Австрии также заявил, что Путин ему сказал ему о тяжелых последствиях войны против Украины, которую тот, конечно, называет "спецоперацией". Но продолжал говорить о якобы необходимости этой войны.

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