Путин своими действиями и выдумками уничтожил современную Россию, – Данилов
Источник:Суспільне
Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что Владимир Путин буквально уничтожил современную Россию. А население своей страны он буквально превратил в рабов.
Об этом секретарь СНБО заявил в интервью Суспільному. Он подчеркнул, что уже почти 20 лет Владимир Путин планомерно уничтожает свою страну.
Читайте также Путин думает, что единство Запада треснет, и он ошибается, – Байден о защите Украины
Выдумки Путина уничтожили современную Россию
Алексей Данилов отметил, что с 2003 – 2004 года в России началось обострение. И оно продолжается по сей день.
Более того, я хочу сказать, что именно Путин уничтожил Россию. Современную Россию уничтожил Путин,
– подчеркнул он.
Сделал это президент страны-агрессора, по заверению секретаря СНБО, посредством своих нелепых действий и выдумок о том, что он якобы должен "собрать какие-то земли".
Алексей Данилов добавил, что Россия угрожает не только Украине, но и Европе и всему миру. В то же время у самой страны, убежден секретарь СНБО, нет шансов стать когда-то демократической. Он добавил, что помешают этому условия, в которых она сейчас находится, а также ее размеры.
Могут быть отдельные демократические страны на территории России, это может быть, но для этого эта страна должна развалиться,
– резюмировал он.
Тем временем эксперт рассказал, что на Россию надвигается настоящая катастрофа: смотрите видео