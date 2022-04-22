Путин своими действиями и выдумками уничтожил современную Россию, – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что Владимир Путин буквально уничтожил современную Россию. А население своей страны он буквально превратил в рабов.

Об этом секретарь СНБО заявил в интервью Суспільному. Он подчеркнул, что уже почти 20 лет Владимир Путин планомерно уничтожает свою страну.

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Выдумки Путина уничтожили современную Россию

Алексей Данилов отметил, что с 2003 – 2004 года в России началось обострение. И оно продолжается по сей день.

Более того, я хочу сказать, что именно Путин уничтожил Россию. Современную Россию уничтожил Путин,

– подчеркнул он.

Сделал это президент страны-агрессора, по заверению секретаря СНБО, посредством своих нелепых действий и выдумок о том, что он якобы должен "собрать какие-то земли".

Алексей Данилов добавил, что Россия угрожает не только Украине, но и Европе и всему миру. В то же время у самой страны, убежден секретарь СНБО, нет шансов стать когда-то демократической. Он добавил, что помешают этому условия, в которых она сейчас находится, а также ее размеры.

Могут быть отдельные демократические страны на территории России, это может быть, но для этого эта страна должна развалиться,

– резюмировал он.

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