Про це секретар РНБО заявив в інтерв'ю Суспільному. Він наголосив, що вже майже 20 років Володимир Путін планомірно нищить свою ж країну.

Читайте також Путін думає, що єдність Заходу трісне, та він помиляється, – Байден про захист України

Вигадки Путіна знищили сучасну Росію

Олексій Данілов зазначив, що з 2003 – 2004 року в Росії почалося загострення. І воно триває до сьогодні.

Більш того, я хочу сказати, що саме Путін знищив Росію. Сучасну Росію знищив Путін,

– підкреслив він.

Зробив це президент країни-агресорки, за запевненням секретаря РНБО, за допомогою своїх безглуздих дій і вигадок про те, що він буцімто повинен "зібрати якісь землі".

Олексій Данілов додав, що Росія загрожує не лише Україні, а і Європі та цілому світу. Натомість сама країна, переконаний секретар РНБО, немає шансів стати колись демократичною. Він додав, що на заваді цьому стануть умови, в яких вона зараз перебуває, а також її розміри.

Можуть бути окремі демократичні країни на території Росії, це може бути, але для цього ця країна має розвалитися,

– резюмував він.

Тим часом експерт розповів, що на Росію суне справжня катастрофа : дивіться відео