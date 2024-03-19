Путин назначил Путина президентом

То есть идея такая: "Что вы говорите о наших выборах, если у вас самих выборов нет". Это очень смешно.

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То, что происходит в России, точно нельзя назвать выборами. В отличие от назначения диктатора в России, в Украине каждые выборы являются конкурентными и демократическими. Путина переназначил Путин, которого до этого назначил Путин, а в самом начале выбрал Ельцин как преемника. Действо в России к выборам не имеет никакого отношения.

Именно поэтому это действо можно организовывать даже во время войны. И показывать заоблачные результаты даже в селах, где сейчас находятся российские добровольцы.

Ведь и до войны демократией в России и не пахло. Никогда. А сейчас россияне рисуют все большие и большие проценты. Это очень напоминает размахивание ядерным оружием, то есть демонстрирует неуверенность, бороться с которой можно или пугая весь мир ядеркой, или рисуя цифры народной поддержки на уровне африканских диктаторов. Уверенные в себе лидеры так себя не ведут.

Российская оппозиция не справилась с единственной задачей

Именно потому, что для украинского народа такие выборы неприемлемы, в украинском обществе существует консенсус, что выборы будут проведены после войны. На них никто не сможет кого-то назначить. Это будет конкурентный процесс, в котором без ограничений имеют право участвовать все граждане, как на этапе голосования, так и на подготовке к выборам. Тогда в Украине обычно устраивают большой демократический "с*ач" (как и в США, Франции и других по-настоящему демократических странах), который приносит раскол, что недопустимо во время войны.

Собственно легитимность президента Украины, который был бы избран во время таких выборов была бы меньше, чем легитимность президента, который был избран до войны и согласно Конституции и здравому смыслу имеет продленные полномочия. Так, это означает, что легитимность президента Украины гораздо выше, чем президента России. Хотя Путин уже превратился в царя и не имеет ничего общего с демократическими выборами.

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Поэтому правильно было бы говорить: "Что вы говорите о нашей диктатуре, у вас же самих диктатуры нет". Тогда бы никто не спорил.

Может, единственное, что объединяет эту ситуацию, это то, что отсрочка выборов в Украине до конца войны и назначение Путина диктатором имеет общественную легитимность. Но это уже вопрос к российскому обществу. Даже к либеральной части того общества, которая отказывается признавать, что живет в диктатуре и постоянно помогает Путину легитимизировать Путина, участвуя в процессе, который Путин называет выборами.

В этот раз единственное, что от них было надо, это просто игнорировать это действо. Но нет, они все равно предпочитали принимать в этих выборах участие, повышали явку своими бессмысленными акциями, отказываясь признать горькую для них правду, очевидную для всех вменяемых людей нероссиян.

А еще смешнее, что кому-то в Украине такая логика российской пропаганды зайдет. И, может, даже некоторым за океаном. Но это уже не лечится.