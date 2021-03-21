Путин поехал на уикенд в тайгу к министру обороны Сергею Шойгу. Там они катались на гусеничном вездеходе, ели сало, пили чай и осматривали деревянные изделия министра обороны.

Фото из поездки Путина в тайгу выложила его же пресс-служба на сайте. Отметим: они достаточно колоритны.

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Путин в тайге

Президент и министр обороны были в теплой зимней одежде, но в минусовую температуру в Сибири без головных уборов.

Они катались на вездеходе и гуляли пешком. После прогулки Путин пообедал салом и запил чайком.

Затем Путин посетил мастерскую, где глава Минобороны показал свои изделия из дерева.

Путин и Шойгу в тайге / Фото с сайта президента

Отметим: накануне поездки в тайгу Путин вызвал Байдена на дебаты. Он сказал, что хочет поговорить в ближайшее время и готов сделать это или за день до своей поездки в Сибирь, или по приезду.

А вездеход-то иностранный

Как заметил блогер Сергей Наумович в Фейсбуке, вездеход, на котором катался Путин – иностранного производства. Так, он отметил: вездеход – шведский армейский Bandvagn BV-206.

Доверие к российской военной технике на самой России зашкаливает, как видим. А вдруг заглохнет? Или перевернется, загорится, взорвется…

– написал Наумович.