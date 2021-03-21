Путин в тайге ел сало, катался на вездеходе из Европы и забыл шапку
Путин поехал на уикенд в тайгу к министру обороны Сергею Шойгу. Там они катались на гусеничном вездеходе, ели сало, пили чай и осматривали деревянные изделия министра обороны.
Источник:Сайт президента России
Фото из поездки Путина в тайгу выложила его же пресс-служба на сайте. Отметим: они достаточно колоритны.
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Путин в тайге
Президент и министр обороны были в теплой зимней одежде, но в минусовую температуру в Сибири без головных уборов.
Они катались на вездеходе и гуляли пешком. После прогулки Путин пообедал салом и запил чайком.
Затем Путин посетил мастерскую, где глава Минобороны показал свои изделия из дерева.
Путин и Шойгу в тайге / Фото с сайта президента
А вездеход-то иностранный
Как заметил блогер Сергей Наумович в Фейсбуке, вездеход, на котором катался Путин – иностранного производства. Так, он отметил: вездеход – шведский армейский Bandvagn BV-206.
Доверие к российской военной технике на самой России зашкаливает, как видим. А вдруг заглохнет? Или перевернется, загорится, взорвется…
– написал Наумович.
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