Путін в тайзі їв сало, катався на всюдиході з Європи і забув шапку: фото
Путін поїхав на вікенд в тайгу до міністра оборони Сергія Шойгу. Там вони каталися на гусеничному всюдиході, смакували салом, пили чай і оглядали дерев'яні вироби міністра оборони.
Джерело:сайт президента Росії
Фото із поїздки Путіна в тайгу виклала його ж пресслужба на сайті. Зазначимо: вони як і раніше, досить колоритні.
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Путін в тайзі
Президент і міністр оборони були в теплому зимовому одязі, але в мінусову температуру в Сибіру без головних уборів.
Вони каталися на всюдиході і гуляли пішки. Після прогулянки Путін пообідав салом і запив чайком.
Потім Путін відвідав майстерню, де глава Міноборони показав свої вироби з дерева.
Путін і Шойгу в тайзі / Фото з сайту президента
А всюдихід-то іноземний
Як помітив блогер Сергій Наумович у фейсбуці техніка, на якій катався Путін – іноземного виробництва. Так, він зазначив: всюдихід – шведський армійський Bandvagn BV-206.
Довіра до російської військової техніки на самій Росії зашкалює, як бачимо. А раптом затихне? або перевернеться, загориться, вибухне…
– написав Наумович.
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