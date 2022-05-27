За эти все годы жизни в Берлине очень нас удивляло, что многие немцы, даже с высшим образованием, даже ведущие журналисты, светила медицины, учителя и дипломаты, до сих пор не знают, что существует украинский язык.

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В плену мифов

Когда-то это меня так разозлило, что в рамках дипломатического женского клуба даже провела минилекцию о нашей соловьиной.

Конечно, такой ситуации способствовал имперский российский миф, распространявшийся миром на протяжении веков, о том, что украинский язык – это, мол, только диалект языка русского, который испытал влияние польского языка. Именно об этом утверждает и Путин.

К сожалению, только после начавшейся кремлевским преступником войны на истребление против Украины немцы постепенно стали прозревать, осознавая, что он такой же лживый "лингвист", как и "историк ".

Новое открытие украинского

Поэтому особым образом порадовала статья от немецкого профессора Эрнста Каузена о самостоятельности украинского языка, которая на днях вышла во влиятельной газете Welt.

И ничего здесь страшного в том, что уровень анализа, как из школьного учебника. Главное, что немцы начинают узнавать Украину, по сути, с уровня алфавита, чтобы сформировать новые понятия без российских имперских нарративов.

Интересно было увидеть удивление профессора, что не русский язык – наиболее родственный украинскому, а белорусский, потом – польский, после него – словацкий, и только на 4-м месте следует кацапский.

Повеселило в статье нескрываемое удивление ученого о внезапном возникновении украинского литературного языка в начале XIX века, так и пишет, что произошло это "непонятным образом".