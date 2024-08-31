У Путина рекордно упал рейтинг на фоне событий на Курщине, и Кремль пытается исправить это, – ISW

В России растет недовольство из-за событий в Курской области. Из-за этого Владимир Путин теряет рейтинги, но Кремль пытается исправить это и проводит сложную информационную кампанию оправдания российского президента.

Об этом заявляют аналитики Института изучения войны. Они добавляют, что такого высокого уровня недовольства действиями власти не было с ноября 2022 года, когда в России продолжались непопулярные меры по мобилизации.

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В Кремле пытаются поднять рейтинги Путина

В отчете аналитики отметили, что российские государственные социологические агентства признают падение рейтингов Путина и рост недовольства президентом и властью на фоне украинской операции в Курской области. Так, фонд "Общественное мнение" 30 августа опубликовал опрос, проведенного 25 августа. По результатам, 28% опрошенных россиян недовольны действиями Путина и российских властей за последний месяц. Это больше чем 25% и 18% в опросах, проведенных этим фондом 11 августа и 28 июля соответственно.

Более того, такого уровня недовольства среди населения не было со времен опроса в ноябре 2022 года, когда в России проводили непопулярные меры по мобилизации. Только за неделю с 12 по 18 августа Путин потерял 3,5% поддержки, и, по данным российского государственного Центра изучения общественного мнения (ГЦИОМ), сейчас его рейтинг достигает 73,6%.

Это рекордное падение рейтинга Путина, даже среди кремлевских социологов. Таких низких показателей не было с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года,

– отметили аналитики ISW.

Кроме того, ГЦИОМ 30 августа опубликовал новые данные опроса, который продемонстрировал – рейтинг Путина продолжает падать, а недовольство растет. Так, сейчас рейтинг российского президента достигает 72,4%.

Эти опросы российских государственных социологических агентств не свидетельствуют об особо выраженном недовольстве и не являются достоверным отражением реальных настроений в российском обществе. Однако, опросы свидетельствуют о том, что Кремль признает, что он должен принять, что общественное недовольство возросло после начала вторжения Украины в Курскую область,

– отметили в ISW.

Вероятно, Кремль теперь надеется, что ограниченное признание общественного недовольства защитит Путина от обвинений в том, что он игнорирует обеспокоенность российского общества украинским вторжением. Более того, в России уже запустили сложную информационную кампанию, направленную на оправдание перед своей внутренней аудиторией того, почему Россия предпочитает продолжение наступательных операций на востоке Украины, а не срочный вывод украинских войск из Курской области, и ограниченное признание недовольства может быть частью этой кампании.