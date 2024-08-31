Про це заявляють аналітики Інституту вивчення війни. Вони додають, що такого високого рівня невдоволення діями влади не було від листопада 2022 року, коли у Росії тривали непопулярні заходи з мобілізації.

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У Кремлі намагаються підняти рейтинги Путіна

У звіті аналітики зауважили, що російські державні соціологічні агентства визнають падіння рейтингів Путіна та зростання невдоволення президентом та владою на тлі української операції в Курській області. Так, фонд "Громадська думка" 30 серпня опублікував опитування, проведеного 25 серпня. За результатами, 28% опитаних росіян невдоволені діями Путіна та російської влади за останній місяць. Це більше ніж 25% і 18% в опитуваннях, проведених цим фондом 11 серпня і 28 липня відповідно.

Ба більше, такого рівня невдоволення серед населення не було з часів опитування у листопаді 2022 року, коли в Росії проводили непопулярні заходи з мобілізації. Лише за тиждень з 12 по 18 серпня Путін втратив 3,5% підтримки, й, за даними російського державного Центру вивчення громадської думки (ДЦВГД), нині його рейтинг сягає 73,6%.

Це рекордне падіння рейтингу Путіна, навіть серед кремлівських соціологів. Таких низьких показників не було від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року,

– зауважили аналітики ISW.

Окрім того, ДЦВГД 30 серпня опублікував нові дані опитування, яке продемонструвало – рейтинг Путіна продовжує падати, а невдоволення зростає. Так, нині рейтинг російського президента сягає 72,4%.

Ці опитування російських державних соціологічних агентств не свідчать про особливо виражене невдоволення і не є достовірним відображенням реальних настроїв у російському суспільстві. Однак, опитування свідчать про те, що Кремль визнає, що він повинен прийняти, що суспільне невдоволення зросло після початку вторгнення України в Курську область,

– наголосили в ISW.

Ймовірно, Кремль тепер сподівається, що обмежене визнання суспільного невдоволення захистить Путіна від звинувачень у тому, що він ігнорує стурбованість російського суспільства українським вторгненням. Ба більше, у Росії вже запустили складну інформаційну кампанію, спрямовану на виправдання перед своєю внутрішньою аудиторією того, чому Росія віддає перевагу продовженню наступальних операцій на сході України, а не терміновому виведенню українських військ з Курської області, і обмежене визнання невдоволення може бути частиною цієї кампанії.