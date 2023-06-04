Сейчас постсоветский мир начинает меняться. Об этом 24 Каналу рассказал Алексей Кошель – политолог.
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Почему Путина ждет поражение
Российский диктатор может продолжать жить в розовых очках и не замечать, как меняется окружающий мир – у России не осталось союзников в постсоветском пространстве.
Все постсоветские проекты развалились,
– подчеркнул он.
Россия пытается лишь удержать Грузию в первую очередь из-за личных интересов пророссийского бывшего премьер-министра страны Бидзина Иванишвили.
"В Грузии сейчас взрывоопасная ситуация. Я не исключаю того, что пойдет накопление унизительных для грузин действий и это может привести к взрыву", – предположил политолог.
К тому же, в Грузии увеличилось количество представителей оппозиции – около 35%. В основном это молодежь, участвующая в протестных акциях.
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Роль Украины в разрешении конфликтов
Алексей Кошель объяснил, что все, что так бережно выстраивал Путин, начало разваливаться.
Вся постсоветская история держалась на том, что есть конфликт, который нельзя погасить, его нужно постоянно поддерживать,
– подчеркнул он.
Так, в Приднестровье, Абхазии, Карабахе, Южной Осетии и в отдельных северных районах, граничащих с Россией в Казахстане. Таким образом, Путин пытается постоянно держать напряжение. Сопротивление Украины в войне с Россией даст шанс странам разрешить ряд конфликтов на постсоветском пространстве.
К примеру, Молдова и Грузия уже объявляют о плане действий, который они готовы реализовывать. Это признак происходящего переформатирования постсоветского мира и всех надстроек, которые тщательно выстраивал Путин.
Путин теряет политическую силу: главное
- 2 июня 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Путин может не понимать масштаба военных проблем России.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин – это "загнанный зверь, который боится потерять свою жизнь". Также глава государства метко подметил, что не мир должен бояться диктатора, а он его.
- Путин боится оправиться за решетку. В частности, он отказался от двух запланированных заграничных поездок. Вероятно, что российский президент испытывает опасность.