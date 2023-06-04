Сейчас постсоветский мир начинает меняться. Об этом 24 Каналу рассказал Алексей Кошель – политолог.

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Почему Путина ждет поражение

Российский диктатор может продолжать жить в розовых очках и не замечать, как меняется окружающий мир – у России не осталось союзников в постсоветском пространстве.

Все постсоветские проекты развалились,

– подчеркнул он.

Россия пытается лишь удержать Грузию в первую очередь из-за личных интересов пророссийского бывшего премьер-министра страны Бидзина Иванишвили.

"В Грузии сейчас взрывоопасная ситуация. Я не исключаю того, что пойдет накопление унизительных для грузин действий и это может привести к взрыву", – предположил политолог.

К тому же, в Грузии увеличилось количество представителей оппозиции – около 35%. В основном это молодежь, участвующая в протестных акциях.

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Роль Украины в разрешении конфликтов

Алексей Кошель объяснил, что все, что так бережно выстраивал Путин, начало разваливаться.

Вся постсоветская история держалась на том, что есть конфликт, который нельзя погасить, его нужно постоянно поддерживать,

– подчеркнул он.

Так, в Приднестровье, Абхазии, Карабахе, Южной Осетии и в отдельных северных районах, граничащих с Россией в Казахстане. Таким образом, Путин пытается постоянно держать напряжение. Сопротивление Украины в войне с Россией даст шанс странам разрешить ряд конфликтов на постсоветском пространстве.

К примеру, Молдова и Грузия уже объявляют о плане действий, который они готовы реализовывать. Это признак происходящего переформатирования постсоветского мира и всех надстроек, которые тщательно выстраивал Путин.

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