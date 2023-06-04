Зараз пострадянський світ починає змінюватися. Про це 24 Каналу розповів Олексій Кошель – політолог.

Дивіться також Вже нічого не може змінити: чи шкодує Путін, що розв'язав війну проти України

Чому на Путіна чекає поразка

Російський диктатор може продовжувати жити в рожевих окулярах і не помічати, як змінюється світ довкола нього – у Росії не залишилося союзників у пострадянському просторі.

Усі пострадянські проєкти розвалилися,

– наголосив він.

Наразі Росія намагається лише утримати Грузію у першу чергу через особисті інтереси проросійського колишнього прем'єр-міністра країни Бідзіна Іванішвілі.

"У Грузії зараз вибухонебезпечна ситуація. Я не виключаю того, що піде накопичення принизливих для грузинів дій й це може призвести до вибуху", – припустив політолог.

До того ж у Грузії збільшилася кількість представників опозиції – близько 35%. Здебільшого це молодь, яка бере участь в протестних акціях.

Олексій Кошель розповів, чому Путін не може утримати незаконно захоплені території: дивіться відео

Роль України у розв'язанні конфліктів

Олексій Кошель пояснив, що все, що так дбайливо вибудовува Путін, почало розвалюватися.

Уся пострадянська історія трималася на тому, що є конфлікт, який не можна загасити, його потрібно постійно підтримувати,

– наголосив він.

Так було в Придністров'ї, Абхазії, Карабасі, Південній Осетії та в окремих північних районах, які межують із Росією в Казахстані. У такий спосіб Путін намагається повсякчас тримати напругу. Натомість спротив України у війні з Росією дасть шанс країнам розв'язати низку конфліктів на пострадянському просторі.

Наприклад, Молдова та Грузія вже оголошують про план дій, який вони готові реалізовувати. Це ознака того, що відбувається переформатування пострадянського світу і всіх надбудівель, які ретельно вибудовував Путін.

Путін втрачає політичну силу: головне