В інтерв'ю журналістам Зеленський заявив, що Путін боїться втратити своє життя.

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Путін – слабка людина, яка намагається показати силу, залякуючи світ ядерною зброєю. Загнаний звір, він боїться втратити своє життя,

– сказав президент.

Проте, за словами Зеленського, насправді кремлівський диктатор має боятися світу.

"Він повинен боятися сили світу. Він розуміє силу. Якщо ми говоримо про ізоляцію Росії, треба робити це дуже потужно. Не "бла-бла-бла", а дуже серйозно до цього ставитися", – сказав президент.

Цікаво! 2 червня 2023 року міністр оборони Бен Воллес заявив, що Путін може не розуміти масштабу військових проблем Росії. А міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас сказав, що Путіна досі дурять щодо нібито знищення ЗРК Patriot у Києві.

Як почувається Зеленський у час війни

Раніше президент України Володимир Зеленський констатував, що у нього не було і не може бути відпустки під час широкомасштабної війни. Разом з тим для нього важливо не втратити адекватність та зв'язок з реальністю, як це сталося у випадку з "бункерним".

Зі слів українського лідера зрозуміло, що морально – він з усіма українцями. Зеленський зазначив, що йому дуже складно, адже він щодня дізнається інформацію про жертв і поранених внаслідок російських ударів.