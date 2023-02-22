Пока Байден был в Киеве, у Путина обнаружили рецидив серьезного заболевания, – Express
Источник:Express
Об ухудшении состояния здоровья Владимира Путина говорят регулярно. Накануне стало известно, что у него был обнаружен рецидив серьезного заболевания. И это может повлиять на ход войны.
По данным журналистов, ссылающихся на инсайдеров из Кремля, в Владимира Путина снова серьезные проблемы со здоровьем. У русского диктатора обнаружили рецидив. Поэтому ему предстоит снова пройти лечение в начале марта.
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Путин прошел очередной медосмотр
По данным инсайдеров, проблемы со здоровьем у Путина могут повлиять на его способность управлять Россией во время войны против Украины. Как отметил генерал Службы внешней разведки, "на выходных Путин прошел еще одно медицинское освидетельствование". Заметим, что в это время Байден отправился в Киев с неожиданным визитом.
Последнее лечение не дало ожидаемых результатов, новое по результатам обследования назначено и начнется 5 марта. Это может и, вероятно, серьезно повлияет на планы и решения президента в ближайшие дни.
– заметил он.
Снова исчезнет из публичного пространства
Ухудшение состояния здоровья кремлевского диктатора повлияет на возможность появляться на публике. Он не будет активно участвовать в различных мероприятиях, когда будет лечиться. Да и полноценно не сможет управлять так называемой "спецоперацией".
Источник из Службы отмечает, что в конце 2022 года в связи с прохождением Путиным терапии ему пришлось отменить ряд крупных традиционных мероприятий. А еще президенту России пришлось отказаться от большей части информационной повестки дня.
И хоть во время своего выступления перед Федеральным Собранием Путин много раз кашлял и запинался, это не помешало ему мариновать собравшихся почти два часа.
Генерал раньше тоже делал немало заявлений о состоянии здоровья Путина. По его словам, диктатор страдал от "приступов кашля, головокружения, нарушения сна, боли в животе и постоянной тошноты". А еще у него наблюдались "проявления симптомов болезни Паркинсона" и "шизоаффективное расстройство".
В апреле прошлого года сообщали, что Путина постоянно сопровождает онколог. Также ходили слухи о том, что он пытается улучшить состояние здоровья всеми возможными способами. В частности, принимая ванны на отварах на оленьих рогах.