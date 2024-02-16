Путин и Трамп признались друг другу в любви на День святого Валентина

Признаваться в любви начал Путин. Он сказал, что для него более опытный и предсказуемый Байден лучше, чем Трамп. Трамп ответил, что это для него как комплимент.

Как Путин помогает Трампу

Владимир Путин всегда врет. Это аксиома. Поэтому когда Путин говорит, что для него президент Джо Байден лучше, чем президент Трамп, то он врет.

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Путин врет, помогая таким образом Трампу. Так он помогал ему в 2016 году, когда миллионы российских ботов работали на победу Трампа на выборах. Потому что Трамп – это хаос. Трамп – это поляризация в США. Трамп – это удар по единству НАТО. Это все выгодно Путину.

Трамп – это ослабление США под лозунгом "сделаем Америку великой снова". Путин читает это, как "пусть Америка посрамится снова". Ему это нравится, ведь Россия значительно слабее США. Только ударив изнутри, Путин может достичь успеха, просто помогая самовлюбленному нарциссу прийти к власти. А дальше тот все сделает сам.

Все, что говорит Путин, он говорит не потому, что он так думает, а потому, что хочет, чтобы вы это услышали. Исключением является разве что его уроки истории, на которых он зациклен. Так что он не говорит, что Байден лучший для него президент потому, что он так думает. Он говорит, потому что хочет, чтобы это услышали, и чтобы Трамп мог использовать это в избирательной гонке. Чтобы помешать Байдену апеллировать к прокремлевской политике Трампа.

Что делает Трамп в ответ

Путин помогает Трампу. А Трамп помогает Путину? Да. Сейчас его люди саботируют помощь Украине. Уже создавая ситуацию, когда Россия имеет преимущество на поле боя.

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И вот советник Трампа говорит, что план Трампа заключается в том, чтобы заставить Украину и Россию сесть за стол переговоров. Украину он будет принуждать к переговорам угрожая уменьшить или отменить поддержку. А Путина будет заставлять, угрожая увеличить помощь Украине.

Но фишка в том, что Путин уже заявляет, что готов к переговорам. Просто на условиях заморозки конфликта по текущей линии соприкосновения. Недавно на Reuters вышла статья, к которой многие в Украине отнеслись скептически, и которая между тем описывает потуги Путина достичь переговоров. То, что команда Байдена его послала, заявив, что без Украины и без желания Украины никто вести переговоры не будет.

Эта стратегия, стратегия Трампа, будет равнозначна давлению на Украину и просто повторяет желание Путина. Потому что Путин готов. Украина не готова. Значит это Украина против мира. Вот какой вывод получается из манипуляционной логики Трампа. Этим он однозначно поддерживает Путина и его нарративы. Так же как наркоман Илон Маск, который фактически говорит то же, а может у них вообще одни и те же советники. И вот они говорят, что Россию победить невозможно, а помощь Украине только вредит.

Вот такая сила любви. На взаимовыгодной основе.