Путин сделал рискованный шаг: где Кремль ищет деньги на войну и почему это может плохо закончиться

Владимир Путин провел закрытую встречу с российскими олигархами. Информация просочилась в СМИ, и стало известно о чувствительных деталях разговора. Эксперты говорят, что в Кремле ищут новые способы найти деньги для продолжения войны.

После съезда Российского союза промышленников и предпринимателей Путин увиделся с ограниченным кругом бизнесменов, у которых просил "скинуться" на войну. Российскому диктатору нужно больше средств, чтобы захватить Донбасс. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, согласятся ли олигархи платить за прихоти Путина и чем в конце концов может обернуться такая ситуация.

Почему состоялась встреча Путина и олигархов?

Встречу с олигархами мог инициировать не Владимир Путин, а профсоюз российских олигархов, который объединяет владельцев крупнейших предприятий. Такое мнение высказал бывший работник СБУ Иван Ступак, объяснив, что проблемы с бизнесом вышли на новый уровень.

Бизнес стагнирует: есть информация, что закрываются угольные шахты, а крупнейшие предприятия, которые производят металл, сокращают свои производственные мощности. Проблемы есть и с автомобильным производством. Поэтому была встреча с Путиным. Они хотели бы услышать, что налоги не будут увеличиваться,

– отметил Ступак.

Вероятно, бизнесмены могли вынести немало вопросов на повестку дня. Решил ли их Путин, неизвестно, однако точно решил собственные проблемы. Ведь, по сообщениям СМИ, несколько олигархов таки согласились отдать немалые суммы на войну.

"Путин настойчиво просил не проедать средства, которые олигархи должны получить в результате нестабильности на Ближнем Востоке – из-за роста цен на нефть, газ и удобрения. Путин сказал, чтобы эти деньги использовали "с умом", вероятно, имея в виду, чтобы они остались в России. Деньги нужны здесь и сейчас для военной экономики", – объяснил экс-сотрудник СБУ.

Интересно, что просьба "скинуться" на войну уже звучала от российских властей. В частности, это произошло в начале полномасштабного вторжения, когда европейские страны запаниковали и активно скупали российскую нефть и газ. Тогда на этом удалось заработать немало средств, поэтому Путин настойчиво просил компании заплатить так называемый налог на неожиданные доходы. В то время говорилось о 300 миллиардах рублей. По текущему курсу это около 3,5 миллиарда долларов.

Сейчас известно, что 1 миллиард долларов Путину согласился выплатить Сулейман Керимов – сенатор из Дагестана и крупнейший противник Рамзана Кадырова.

Согласятся ли бизнесмены дать деньги на войну?

Политтехнолог Тарас Загородний также подтвердил, что подобная ситуация в России не происходит впервые. Однако на этот раз информация о вымогательстве денег у российских бизнесменов стала публичной и получила огласку. Мол, выгоды от войны бизнесмены получили, а теперь придется "поделиться" ими с государством, чего бы это ни стоило.

Это очень хорошо. Одно дело, когда у твоего бизнеса плохо идут дела, а другое – когда к тебе, олигарху, приходят и говорят продавать все, что нажил за рубежом, и отдавать долги государству,

– отметил Загородний.

Несмотря на все неудобства, российские олигархи, у которых Путин требовал денег, продолжат "скидываться" на войну. Позиция российской власти в отношении бизнеса всегда заключалась в том, что ни у одного бизнесмена нет ничего своего. Они лишь временно управляют активами, которыми им разрешили управлять. С условием, что в любой момент все могут забрать.

"Эту позицию всегда подтверждают действиями. В России национализируют большое количество предприятий, а потом их продают нужным людям. Все видят, как это происходит. Поэтому бизнесмены таки будут давать деньги на войну. Конечно, им это не будет нравиться", – отметил политтехнолог.

Такая ситуация создает раздражение внутри элит и даже среди народа, которое может вылиться в критические последствия для Кремля.

С какими проблемами столкнулась российская экономика?

К слову, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что весь дефицит бюджета надо пересматривать с нуля. Проблема в том, говорит Загородний, что бюджет России на этот год был абсолютно нереалистичным. За два месяца 2026 года дефицит составил 3,4 триллиона рублей – это на 1 триллион больше чем за аналогичный период в 2025 году.

Так что теперь бюджет придется перекраивать и прежде всего сокращать расходы.

"Сокращение расходов – это катастрофа для российской экономики, потому что все держится на государственных закупках. Расходы уже урезали, где это возможно, но если так будут продолжать в дальнейшем, то хороших выходов у них уже не будет существовать", – объяснил политтехнолог.

Дело в том, что Россия уже некоторое время находится в стагфляции – состоянии, при котором и падает экономика, и растет инфляция. То есть даже печать денег не поможет выбраться из этой ситуации. Фактически россияне оказались в ловушке.

Единственная статья, по которой могут сократить расходы, это, конечно, война, и ее никто не собирается заканчивать. Поэтому сокращать могут гражданские статьи так, как это было в СССР. Далее может быть национализация торговли, перевод в режим "трудового лагеря", когда ты работаешь на государство, получаешь минимальную зарплату и минимальный режим товаров. Опять же, как это и было в Советском Союзе,

– отметил Загородний.

Стоит также вспомнить, что сам Путин откровенно признал, что есть проблемы в экономике. Впервые он сказал, что динамика основных макропоказателей российской экономики в начале 2026 года стала отрицательной. Фактически ситуация стала настолько плохой, что даже Путин перестал врать, что это не так.

