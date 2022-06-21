Путин требует от Лукашенко вмешаться, – Вениславский оценил угрозу со стороны Беларуси

Вопрос участия Беларуси в вооруженной агрессии против Украины остается открытым. Такая угроза существует с первых дней полномасштабной войны.

Сегодня она остается, однако является небольшой. Об этом 24 каналу сказал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

Достойно внимания Россия проигрывает войну в Украине по всем направлениям, – Вениславский

Путин постоянно требует у Лукашенко вмешаться в эту войну, но тот умело избегает такой авантюры,

– заметил Вениславский.

Лукашенко понимает, что это может привести к очень большим потерям среди белорусских военных. Кроме того, решение о вступлении в сухопутную фазу войны с Украиной может иметь непредсказуемые последствия для личного политического режима и его личной власти. "Поэтому он, по моему убеждению, будет продолжать маневрировать", – считает Федор.

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По мнению Вениславского, это определенная политическая игра Лукашенко. "Он демонстрирует, что якобы к чему готовится, но резкого увеличения численности вооруженных сил в непосредственной близости к границам Украины не наблюдается", – отметил спикер.

По его словам, постоянно выполняются задачи по отвлечению нашего внимания, сковыванию наших сил обороны, которые должны реагировать на потенциальную угрозу. "На территории Волынской, Ровненской, Житомирской областей сосредоточены достаточно большие наши Вооруженные силы безопасности обороны, которые мы не можем использовать на Востоке страны в Слобожанском, Донецком оперативном районе, потому что мы их здесь должны держать", – пояснил он.

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Они ведут там действия по прикрытию границ, демонстративные действия вдоль границы, поперек границы. Но говорить о том что сейчас реальная угроза… Она есть, но она невелика,

– заметил Вениславский.

Беларусь снова хочет показать позиции

Минобороны Беларуси заявило о готовности принять наблюдателей из ОБСЕ, чтобы продемонстрировать позиции на границе Украины. По словам спикера, Лукашенко не хочет быть полностью связан с санкционным давлением наших западных партнеров на Россию, поэтому он демонстрирует свою открытость и нежелание вмешиваться в войну.

"С точки зрения Резолюции ООН Беларусь является таким же агрессором, как и Россия, ведь предоставила территории для обстрела украинских городов. Однако расширять эту агрессию Лукашенко не желает. Он демонстрирует, что соблюдает нормы международного права, хотя это сложно представить", – резюмировал Вениславский.

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