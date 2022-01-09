Неправомерные и угрожают международному миру, – Кулеба о "гарантиях безопасности" Кремля

Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Путин требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России. В частности в Кремле хотят, чтобы к ней "принадлежали суверенные соседние государства".

Дмитрий Кулеба заявил, что пора называть вещи своими именами. Об этом он написал в твиттере 9 января.

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Требования Путина угрожают международной безопасности

Дмитрий Кулеба заявил глава Кремля требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России, к которой принадлежали бы суверенные соседние государства.

И Холодная война давно закончилась, а вместе с ней – сферы влияния. Требования Путина неправомерны и угрожают международному миру и безопасности,

– заявил Кулеба.

Кроме того, накануне переговоров США и России, Йенс Столтенберг провел разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Тогда генсек НАТО пояснил, что они обсудили российское военное наращивание вокруг Украины и осложнения для безопасности в Европе. Тогда политик заявил, что Альянс продолжает координацию со стратегическим партнером – ЕС.

Коротко о переговорах США и России

10 января в Женеве должны состояться переговоры США и НАТО, однако в них не будут участвовать Джо Байден и Владимир Путин.

Переговоры будут касаться "гарантий безопасности", которые выдвинула Россия в отношении НАТО. В них говорится и о требовании Кремля предоставить гарантии не расширения НАТО на Восток.

Они пройдут сначала между представителями стран, затем 12 января – на заседании Совета НАТО – Россия. Впоследствии будет встреча в формате Россия – ОБСЕ.

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Полный текст публикации Дмитрия Кулебы

Время называть вещи своими именами. Путин требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России, к которой принадлежали бы суверенные соседние государства. Но Холодная война давно закончилась, а вместе с ней – сферы влияния. Требования Путина неправомерны и угрожают международному миру и безопасности.