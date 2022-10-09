Россия пытается втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной, – ГУР

Россия пытается затянуть Беларусь в открытую войну с Украиной. Путин изо всех сил пытается склонить Лукашенко решиться на это решение.

Сам Лукашенко готов отдать Путину все силы, которые у него есть, только чтобы не вступать в открытую войну против Украины. Об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил в программе военного телевидения Украины "Под прицелом".

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Что известно о планах Путина по Беларуси

В разведке знают, что во время встреч Путина и Лукашенко Беларусь пытаются склонить к участию в открытой войне.

Мы видим мероприятия, проводимые Россией для того, чтобы вынудить руководство Беларуси вступить в открытую войну. Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению.

– рассказал Скибицкий.

Что сейчас происходит на украинско-белорусской границе

На сегодняшний день, по данным военной разведки Украины, у нашей границы сосредоточено 6 батальонов. Это и механизированные батальоны, это и батальоны воздушно-десантных войск так называемого командования сил специальных операций.

Лукашенко готов отдать все, что у него есть, чтобы это использовала Россия, но чтобы вооруженные силы Беларуси напрямую не вступали в войну против Украины. Но как долго такая ситуация предусмотреть невозможно.

Насколько долго будет такая ситуация это будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте и вообще, как будут развиваться события в войне России против нашего государства,

– рассказал представитель военной разведки.

Отметим, что недавно Минск отозвал украинского посла. В Беларуси заявили, что Украина якобы готовит нападение на территорию их страны. В МИД подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. А поведение Беларуси сейчас может быть частью плана России по провокациям и дальнейшему обвинению Украины.

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