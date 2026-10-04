"Вступаем в интересную фазу": Андрющенко высказал предположение, начнет ли Москва войну против Европы

Кремль продолжает запугивать партнеров Украины, хотя сам исчерпывает реальные военные ресурсы. При этом попытка перейти крайнюю черту может привести к неожиданному исходу для самого российского диктатора.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что россияне рано или поздно попытаются пойти на эскалацию отношений с Западом.

Начнет ли Москва войну против Европы?

Андрющенко обратил внимание на то, что военно-морские силы России не способны эффективно противостоять Западу на уровне реальных боевых возможностей. Они могут лишь демонстрировать запугивание, ведь крейсеры вынуждены сопровождать конвои, а собственные флагманы уже давно вышли из строя.

Не так уж все хорошо с российским флотом. Я не знаю, вот "Кузнецов", который дымит, будет ли он выходить вслед за самолетами, которые не взлетают, или "Москва" там всплывет вместе с "Курском". На уровне флота он пока ничего не может противопоставить, они просто пугают наших партнеров. Но посмотрим, рано или поздно россияне на 100% пойдут на эскалацию,

– отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Он также добавил, что эскалация может произойти из-за так называемого "эксцесса исполнителя", когда кто-то из российских военных совершит провокационный выстрел в сторону западных сил. В то же время Кремль забывает, что страны НАТО обладают гораздо большим и более успешным опытом ведения боевых действий.

Андрющенко рассказал, осмелится ли Путин открыто провести атаку на Европу: смотрите видео

Эксперт подчеркнул, что сейчас война вступает в чрезвычайно ответственную и напряженную фазу. Она сопровождается усилением воздушных ударов противника по гражданской и критической инфраструктуре Украины, в частности по мостам, ЛЭП и большим городам.

Мы вступаем в очень интересную фазу войны. Она тяжелая, но с точки зрения наблюдений действительно интересная. Мне кажется, мы приближаемся к точке максимальной эскалации не только между нами двумя, но и в отношениях Путина с миром. Это хорошо, потому что после максимальной эскалации наступает только деэскалация,

– подчеркнул Андрющенко.

Руководитель Центра изучения оккупации также отметил, что ядерное оружие остается последним рычагом давления, который пока не задействован. Однако реальная попытка использовать этот арсенал может стать фатальной для самого российского диктатора. Ведь после принятия решения о применении ядерного оружия его приспешники могут фактически свергнуть диктатора.