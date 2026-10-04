Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зазначивши, що росіяни рано чи пізно спробують піти на ескалацію відносин із Заходом.

Чи піде Москва війною на Європу?

Андрющенко звернув увагу на те, що військово-морські сили Росії не здатні ефективно протистояти Заходу на рівні реальних бойових спроможностей. Вони можуть лише демонструвати залякування, адже крейсери змушені супроводжувати конвої, а власні флагмани вже давно вийшли з ладу.

Не так все хорошо з російським флотом. Я не знаю, той "Кузнецов", який димить, буде виходити чи що за літаками, які не злітають, або "Москва" там винерне разом з "Курськом". На рівні флоту він поки що нічого не може протиставити, вони просто лякають наших партнерів. Але подивимось, рано чи пізно росіяни 100% підуть на ескалацію,

– зауважив керівник Центру вивсення окупації.

Він також додав, що ескалація може статися через так званий "ексцес виконавця", коли хтось із російських військових здійснить провокаційний постріл у бік західних сил. Водночас Кремль забуває, що країни НАТО мають значно більший та успішніший досвід ведення бойових дій.

Андрющенко сказав, чи наважиться Путін відкрито атакувати Європу: дивіться відео

Експерт наголосив, що зараз війна входить у надзвичайно відповідальну та напружену фазу. Вона супроводжується посиленням повітряних ударів ворога по цивільній та критичній інфраструктурі України, зокрема по мостах, ЛЕП та великих містах.

Ми заходимо в дуже цікаву фазу війни. Вона важка, але огляду спостережень дійсно цікава. Мені здається, ми наближаємось до точки максимальної ескалації не тільки між нами двома, а й у відносинах Путіна зі світом. Це добре, тому що після максимальної ескалації лише наступає деескалація,

– підкреслив Андрющенко.

Керівник Центру вивчення окупації також зазначив, що ядерна зброя залишається останнім важелем тиску, який поки що не застосовано. Однак реальна спроба використати цей арсенал може стати фатальною для самого російського диктатора. Адже після прийняття рішення щодо застосування ядерної зброї його посіпаки можуть фактично знести диктатора.