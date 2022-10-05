Путин будет делать все, чтобы убедить мир в своем безумии, – Гудков о ядерном шантаже России

Владимир Путин прибегает к угрозам применения ядерного оружия. Глава Кремля делает все для того, чтобы Запад поверил в его готовность пойти на такой шаг.

Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционер Геннадий Гудков. Он пояснил, что в случае применения ядерного оружия Путин станет человеком, которому будут желать смерти более 50 самых влиятельных стран мира.

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Путин шантажирует мир ядерным оружием

Гудков считает, что Путин будет серьезно шантажировать мир ядерным оружием. Такое же мнение и большинство экспертов. Но чтобы этот шантаж был достоверным, нужно сделать так, чтобы в это поверили.

Мне кажется, что сейчас Путин будет делать все, чтобы убедить мир в своем полном безумии и готовности применить ядерное оружие,

– сказал он.

Российский оппозиционер предполагает, что у него это будет получаться, потому что нельзя недооценивать степень безумия и уровень идиотизма, который сейчас характерен для Кремля, Путина и его окружения.

С одной стороны, у нас нет права недооценивать угрозы и расслабляться. С другой стороны, я все-таки верю, что Путин хочет жить. Вся эта мобилизация, все закручивания гаек говорят о том, что он хочет любой ценой удержать свой режим и не собирается умирать,

– подчеркнул Гудков.

Он пояснил, что применение ядерного оружия превратит Путина даже не в Усаму бин Ладена, а в человека, которому будут желать смерти и создавать соответствующую ситуацию 50 с лишним самых влиятельных государств мира.

Российский оппозиционер надеется, что все это закончится ядерным шантажом и Путин не решится использовать ядерное оружие, потому что это будет для него опасно.

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Какие могут быть шаги Путина, чтобы мир поверил

Гудков отметил, что испытание ядерного оружия запрещено в трех сферах – на суше, в воде и в воздухе. Осталась только подземная сфера, но даже на это введен мораторий.

Есть также международное соглашение о запрещении вывода ядерного оружия в космос. То есть, где они могут испытывать!? Если Путин это сделает – это фактически означает применение ядерного оружия,

– заявил российский оппозиционер.

По его словам, если Путин решится на такой шаг, то это будет грубым нарушением всех международных отношений и гарантий ядерного оружия. Это будет крайне дерзкий шаг, который приведет к катастрофическому изменению Путина со стороны всех государств.

Это четко нужно понимать и Владимиру Путину, и в Кремле вообще всем тем, кто может ему что-то советовать. То есть, это будет полная изоляция. И Китай отвернется, и Индия отвернется, и Афган отвернется,

– подчеркнул Гудков.

Поэтому, заметил он, непонятно, как Путин может опробовать это оружие. Однако он все же может совершить ядерный удар. Некоторые эксперты и британская разведка заявляют о возможности применения ядерного оружия, условно говоря, где-то в акватории Черного моря. Это, в свою очередь, приведет к самым жестким последствиям, ведь тогда в бой вступит НАТО.

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