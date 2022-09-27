Если не ответить на угрозы россии, через несколько лет у всех стран будет ядерное оружие, – Чалый
Россия угрожает миру использованием ядерного оружия. На соответствующий шантаж путина Запад должен незамедлительно отреагировать, иначе через некоторое время у всех стран будет ядерное оружие.
Об этом 24 каналу сказал посол Украины в США (2015-2019 годы) Валерий Чалый. Он считает, что Джо Байден должен публично заявить о последствиях для России в случае использования ядерного оружия.
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Угрозы применения россией ядерного оружия
Чалый отметил, что когда идут обсуждения применения ядерного оружия, нужно быть очень осторожным в оценках. Следует слушать только действительно специалистов по этим вопросам.
Даже наша оценка будет очень субъективна относительно готовности применить действительно это оружие массового уничтожения. Поэтому я буду очень осторожен в своих оценках. Я могу сказать, что это не первая возникающая ситуация. Исторически это было,
– сказал экс-посол.
Он отметил, что мир стоял на пороге применения ядерного оружия в период Карибского кризиса. Но тогда говорилось о других вещах – о баллистических ракетах, об апокалипсисе, когда весь мир просто растворится в темноте.
Сейчас говорится, к большому сожалению, совсем о другом. О том, что может быть теоретически применено тактическое ядерное оружие, которое ни к каким катастрофам в мире не ведет. Поэтому она не является останавливающей,
– заметил Чалый.
По его словам, в России есть доктрина советского союза, согласно которой это оружие называется оружием массового поражения. В Украине она называется оружием массового уничтожения. Уже сами разговоры, которые делают обсуждение об этом оружии обычной дискуссией, опасны.
Чалый сказал, как должен реагировать мир на ядерные угрозы путина: смотрите видео
Какими должны быть действия на ядерные угрозы путина
Чалый уверен, что путину для достижения своих целей победы над Украиной нужно не использование оружия массового уничтожения, а угроза, шантаж.
Второй момент – то, что говорится, что будет ответ. Он, конечно, будет. Потому что с момента применения оружия рушится весь режим, который США устанавливали со времен Второй мировой войны,
– отметил он.
Ведь, отметил экс-посол, несколько десятков стран в 60-е годы были готовы иметь ядерное оружие. А США со своими союзниками сделали так, чтобы этот круг ограничить. И если ядерное оружие будет применено, то этот режим разрушается.
И, поверьте мне, все страны, включая Украину, через несколько лет будут иметь ядерное оружие. И это разрушает весь мировой порядок. Потому никто этого не допустит. Поэтому все слова о катастрофических последствиях для России – это не простой звук,
– подчеркнул Чалый.
Он считает, что президент США должен на весь мир заявить, какими будут последствия для России в случае использования им ядерного оружия. То есть нужно поставить шантажистов на место. А сделать это можно, обойдя их на шаг.
Сказать наоборот – перестань нам угрожать. Ты получишь удары Б-52. Ты получишь удары по черноморскому флоту, он будет уничтожен через несколько минут. Твои военные базы будут уничтожены через несколько минут. Ты получишь удар по бункеру и 2,5 километра вглубь тебя не спасет, потому что ты знаешь, что у нас есть такие заряды,
– подчеркнул экс-посол.
Именно это, добавил Чалый, следует сделать. Но идет дискуссия, которую все переводят в абсолютно обычную полемику об оружии массового уничтожения.
Как путин угрожает миру ядерным оружием
- Путин 21 сентября пригрозил миру ядерным оружием. Он сказал, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты". В своей "речи" глава кремля подчеркнул, что не блефует.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы ядерным оружием от главы кремля Владимира Путина не является чем-то новым. Но, по словам украинского лидера, нельзя исключать риски.
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- На пресс-конференции в ООН Сергей Лавров стал угрожать "ядерной доктриной". Он заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на "присоединенные" через псевдореферендумы территории Украины.