Если не ответить на угрозы россии, через несколько лет у всех стран будет ядерное оружие, – Чалый

Россия угрожает миру использованием ядерного оружия. На соответствующий шантаж путина Запад должен незамедлительно отреагировать, иначе через некоторое время у всех стран будет ядерное оружие.

Об этом 24 каналу сказал посол Украины в США (2015-2019 годы) Валерий Чалый. Он считает, что Джо Байден должен публично заявить о последствиях для России в случае использования ядерного оружия.

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Угрозы применения россией ядерного оружия

Чалый отметил, что когда идут обсуждения применения ядерного оружия, нужно быть очень осторожным в оценках. Следует слушать только действительно специалистов по этим вопросам.

Даже наша оценка будет очень субъективна относительно готовности применить действительно это оружие массового уничтожения. Поэтому я буду очень осторожен в своих оценках. Я могу сказать, что это не первая возникающая ситуация. Исторически это было,

– сказал экс-посол.

Он отметил, что мир стоял на пороге применения ядерного оружия в период Карибского кризиса. Но тогда говорилось о других вещах – о баллистических ракетах, об апокалипсисе, когда весь мир просто растворится в темноте.

Сейчас говорится, к большому сожалению, совсем о другом. О том, что может быть теоретически применено тактическое ядерное оружие, которое ни к каким катастрофам в мире не ведет. Поэтому она не является останавливающей,

– заметил Чалый.

По его словам, в России есть доктрина советского союза, согласно которой это оружие называется оружием массового поражения. В Украине она называется оружием массового уничтожения. Уже сами разговоры, которые делают обсуждение об этом оружии обычной дискуссией, опасны.

Чалый сказал, как должен реагировать мир на ядерные угрозы путина: смотрите видео

Какими должны быть действия на ядерные угрозы путина

Чалый уверен, что путину для достижения своих целей победы над Украиной нужно не использование оружия массового уничтожения, а угроза, шантаж.

Второй момент – то, что говорится, что будет ответ. Он, конечно, будет. Потому что с момента применения оружия рушится весь режим, который США устанавливали со времен Второй мировой войны,

– отметил он.

Ведь, отметил экс-посол, несколько десятков стран в 60-е годы были готовы иметь ядерное оружие. А США со своими союзниками сделали так, чтобы этот круг ограничить. И если ядерное оружие будет применено, то этот режим разрушается.

И, поверьте мне, все страны, включая Украину, через несколько лет будут иметь ядерное оружие. И это разрушает весь мировой порядок. Потому никто этого не допустит. Поэтому все слова о катастрофических последствиях для России – это не простой звук,

– подчеркнул Чалый.

Он считает, что президент США должен на весь мир заявить, какими будут последствия для России в случае использования им ядерного оружия. То есть нужно поставить шантажистов на место. А сделать это можно, обойдя их на шаг.

Сказать наоборот – перестань нам угрожать. Ты получишь удары Б-52. Ты получишь удары по черноморскому флоту, он будет уничтожен через несколько минут. Твои военные базы будут уничтожены через несколько минут. Ты получишь удар по бункеру и 2,5 километра вглубь тебя не спасет, потому что ты знаешь, что у нас есть такие заряды,

– подчеркнул экс-посол.

Именно это, добавил Чалый, следует сделать. Но идет дискуссия, которую все переводят в абсолютно обычную полемику об оружии массового уничтожения.

Как путин угрожает миру ядерным оружием

Путин 21 сентября пригрозил миру ядерным оружием. Он сказал, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты". В своей "речи" глава кремля подчеркнул, что не блефует.

Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы ядерным оружием от главы кремля Владимира Путина не является чем-то новым. Но, по словам украинского лидера, нельзя исключать риски.

На вероятные действия России должны реагировать другие ядерные государства, чтобы продолжать сдерживать Москву от агрессивных намерений. Так считает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

На пресс-конференции в ООН Сергей Лавров стал угрожать "ядерной доктриной". Он заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на "присоединенные" через псевдореферендумы территории Украины.

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