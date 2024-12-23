Старший офицер ЦРУ в отставке Пол Колбе рассказал 24 каналу, что ни один из мировых лидеров не хочет подвергать свое государство ядерной опасности. В том числе и в Соединенных Штатах Америки понимают, что начало такого противостояния плохо закончится для всех причастных.

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Угроза ядерной войны

Пол Колбе вспомнил слова сорокового президента США Рональда Рейгана о том, что ядерную войну нельзя выиграть, поэтому лучше ее не начинать.

Лидер Китая Си Цзиньпин недавно сказал то же самое. Итак, способ, которым Россия может использовать ядерное оружие заключается в попытке угрожать им миру,

– подчеркнул он.

Россияне и дальше продолжают это делать, ведь, вероятно, чувствуют, что таким образом могут повлиять на уменьшение военной поддержки для Украины от партнеров.

Важно! Экс-посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что угроза применения тактического ядерного оружия остается. Москва может усилить свои угрозы, демонстрируя расстояние полета ядерного комплекса. По словам Чалого, Украине важно укреплять свои позиции, поскольку весной 2025 года возможны новые серьезные наступления.

Старший офицер ЦРУ в отставке считает, что из-за манипуляций страны-агрессора все же был эффект уменьшения помощи ВСУ. Однако Россия провела очень много "красных линий", но так и не нанесла за все время полномасштабного вторжения ни одного удара, несмотря на разрешение партнеров Украины на применение дальнобойного оружия вглубь России и другую военную помощь.

Поэтому я не ожидаю ядерного удара по Украине,

– сказал он.