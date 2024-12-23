Старший офіцер ЦРУ у відставці Пол Колбе розповів 24 Каналу, що жоден зі світових лідерів не хоче наражати свою державу на ядерну небезпеку. Зокрема й у Сполучених Штатах Америки розуміють, що початок такого протистояння погано закінчиться для усіх причетних.

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Загроза ядерної війни

Пол Колбе пригадав слова сорокового президента США Рональда Рейгана про те, що ядерну війну не можна виграти, тому краще її не розпочинати.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін нещодавно сказав те саме. Отже, спосіб, яким Росія може використати ядерну зброю полягає в спробі погрожувати нею світові,

– підкреслив він.

Росіяни й далі продовжують це робити, адже, ймовірно, відчувають, що таким чином можуть вплинути на зменшення військової підтримки для України від партнерів.

Важливо! Експосол України в США Валерій Чалий зазначив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї залишається. Москва може посилити свої погрози, демонструючи відстань польоту ядерного комплексу. За словами Чалого, Україні важливо зміцнювати свої позиції, оскільки навесні 2025 року можливі нові серйозні наступи.

Старший офіцер ЦРУ у відставці вважає, що через маніпуляції країни-агресорки все ж був ефект зменшення допомоги ЗСУ. Проте Росія провела дуже багато "червоних ліній", але так і не завдала за весь час повномасштабного вторгнення жодного удару, попри дозвіл партнерів України на застосування далекобійної зброї вглиб Росії та іншу військову допомогу.

Тому я не очікую ядерного удару по Україні,

– сказав він.