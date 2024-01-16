Ранее Путин угрожал Финляндии через вступление в Североатлантический альянс. По его словам, ее "затащили" в НАТО, хотя между ними не было никаких споров.
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Путин пригрозил странам Балтии
Кремлевский глава посетовал, что россиян в балтийских странах якобы "выбрасывают за границу".
Это очень серьезные вещи, касающиеся безопасности нашей страны.
– заявил Путин.
Очевидно диктатора возмутило то, что более тысячи граждан России грозит депортация из Латвии из-за нарушения закона об иммиграции.
Циническое заявление по Украине
Высказывания Путина по отношению к нашему государству становятся все более абсурдными. Кремлевский глава в очередной раз пригрозил Украине.
Если в дальнейшем будет продолжаться то, что происходит сейчас, то украинской государственности может быть нанесен непоправимый и очень серьезный удар,
– подчеркнул диктатор.
По его словам, это будет "результатом украинского правления" и частью нашей зоны ответственности.
Он также добавил, что украинское контрнаступление якобы "провалилось". Путин в очередной раз прибег к своим любимым сказкам, что инициатива при ведении боевых действий якобы принадлежит российским вооруженным силам.
Выступление Путина на форуме: коротко
- Российский диктатор 16 января нагло заверил, что находящиеся на временно оккупированных территориях люди якобы хотят быть частью страны-агрессорки. Кремлевский глава также подчеркнул, что Украина якобы получила свою независимость посредством декларации, в которой отмечалось, что она является нейтральным государством. В то же время, диктатор рассказал, что борьба России с Украиной началась гораздо раньше, вспомнив российско-грузинскую войну в 2008 году.
- В то же время, российский руководитель попытался снять всю ответственность с России и персонально с себя за войну против Украины. Путин заявил, что в Украине якобы людям мозги "закомпостировали", когда объявили "какую-то самостоятельность". Российский диктатор после этого соврал, что на самостоятельность нашего государства якобы никто и никогда "не покушался". Диктатор также откровенно признался, что Россия является оккупантом и агрессором. Также он проговорился, что Кремль не заинтересован в переговорах.
- Диктатор заявил, что Россия вроде бы была готова к переговорам. Но приехал Борис Джонсон и якобы убедил Украину не идти на этот шаг.