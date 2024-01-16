Владимир Путин заявил, что в Украине якобы людям мозги "закомпостировали", когда объявили "некую самостоятельность". Российский диктатор после этого соврал, что на самостоятельность нашего государства якобы никто и никогда "не покушался".
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Что еще наговорил Путин
После этого, говоря о самостоятельности Украины, президент страны-агрессорки сказал, что "это непонятно, что такое".
Диктатор откровенно признался, что Россия является оккупантом и агрессором. Также он проговорился, что Кремль не заинтересован в переговорах.
Относительно переговорного процесса – попытка побуждать нас отказаться от завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года. Но это невозможно. Все понимают, что это невозможно. И они, правящие круги в Украине, понимают. И западные элиты понимают. Все понимают,
– сказал Путин.
Также президент страны-агрессорки считает, что россиян будто бы невозможно победить. Он заявил, что жители России "свои интересы всегда защищали и сейчас защитим".
Кроме этого Путин посетовал на "националистические идеи в Украине", которые после развала СССР, "оказались сильнее". Он цинично заявил, что это все якобы привело "к сегодняшней ситуации", забыв добавить, что именно Россия вторглась в нашу страну.
Что говорят эксперты о Путине
- Доктор экономических наук Игорь Липсиц в разговоре с 24 Каналом отметил, что Путин отрицает, что Россия остается "бензоколонкой". Недавно диктатор назвал российскую экономику первой в Европе и пятой в мире. По его словам, президент государства-террориста взял данные за 2022 год (еще до введения антироссийских санкций) и использовал метод со стоимостью продуктовой корзины.
- Недавно бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов заявил, что Путин остро реагирует только на громкие неудачи оккупантов вроде потери самолета А-50 или крупного десантного корабля во временно оккупированном Крыму. На смерти российских солдат ему все равно.
- Ранее политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что Путин не скрывает своих намерений воевать с НАТО. Он призвал не игнорировать резкие слова и угрозы российского диктатора.