Владімір Путін заявив, що в Україні нібито людям мізки "закомпостували", коли оголосили "якусь самостійність". Російський диктатор після цього збрехав, що на самостійність нашої держави буцімто ніхто та ніколи "не зазіхав".
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Що ще наговорив Путін
Після цього, говорячи про самостійність України, президент країни-агресорки сказав, що "це не зрозуміло що таке".
Диктатор також відкрито зізнався, що Росія є окупантом та агресором. Також він проговорився, що Кремль не зацікавлений у перемовинах.
Щодо переговорного процесу – спроба спонукати нас відмовитися від тих завоювань, які ми реалізували за останні півтора року. Але це неможливо. Всі розуміють, що це неможливо. І вони, правлячі кола в Україні, розуміють. І західні еліти розуміють. Всі розуміють,
– сказав Путін.
Також президент країни-агресорки вважає, що росіян буцімто неможливо перемогти. Він заявив, що жителі Росії "свої інтереси завжди захищали й зараз захистимо".
Крім цього Путін пожалівся на "націоналістичні ідеї в Україні", які після розвалу СРСР, "виявилися сильнішими". Він цинічно заявив, що це все нібито призвело "до сьогоднішньої ситуації", забувши додати, що це саме Росія вдерлася у нашу країну.
Що кажуть експерти про Путіна
- Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц у розмові з 24 Каналом зауважив, що Путін заперечує, що Росія залишається "бензоколонкою". Нещодавно диктатор назвав російську економіку "першою" у Європі та "п'ятою" у світі. За його словами, президент держави-терориста взяв дані за 2022 рік (ще до введення антиросійських санкцій) та ще й використав метод з вартістю продуктового кошика.
- Не так давно колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов заявив, що Путін гостро реагує тільки на голосні невдачі окупантів на кшталт втрати літака А-50 чи великого десантного корабля у тимчасово окупованому Криму. На смерті російських солдатів йому байдуже.
- Раніше політтехнолог Михайло Шейтельман зауважував, що Путін не приховує своїх намірів воювати з НАТО. Він закликав не ігнорувати різкі слова та погрози російського диктатора.