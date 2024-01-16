Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц прокоментував 24 Каналу чергову маразматичну заяву Путіна. Тим часом не всі росіяни можуть дозволити собі купити яйця.

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"Ой, це дуже смішно. Річ у тім, що є два способи обчислення величини валового продукту", – зазначив Ліпсіц.

Перший спосіб – за номінальними показниками, тобто скільки реально заробили грошей.

Другий – це паритет купівельної спроможності, тобто не за валютним курсом, а за вартістю продуктового кошика.

Путін використав саме паритет купівельної спроможності, хоча для оцінювання економічної ситуації в цілому по країні він працює погано. Цей метод придумали, щоб порівнювати добробут громадян.

Ба більше, диктатор взяв дані за 2022 рік, коли була висока ціна на нафту, а санкції ще не запровадили. Уже наступного року ВВП країни-агресорки впав на 9%.

Що буде далі

Росія залишається "бензоколонкою". Відповідно стан її економіки визначає виключно ціна на нафту.

"Дарма що Путін це заперечує, але вся доля його країни й бюджету залежить від ціни на нафту. Тепер вона впала, плюс Росія вимушена скорочувати фізичний видобуток – відповідно картина з ВВП буде також паршивенька", – констатував Ліпсіц.

З огляду на падіння цін на нафту ОПЕК+ додатково скорочує постачання нафти.

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