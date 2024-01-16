Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц прокоментував 24 Каналу чергову маразматичну заяву Путіна. Тим часом не всі росіяни можуть дозволити собі купити яйця.
До теми У 2023 році доходи Росії від експорту палива впали майже на чверть
"Ой, це дуже смішно. Річ у тім, що є два способи обчислення величини валового продукту", – зазначив Ліпсіц.
Перший спосіб – за номінальними показниками, тобто скільки реально заробили грошей.
Другий – це паритет купівельної спроможності, тобто не за валютним курсом, а за вартістю продуктового кошика.
Путін використав саме паритет купівельної спроможності, хоча для оцінювання економічної ситуації в цілому по країні він працює погано. Цей метод придумали, щоб порівнювати добробут громадян.
Ба більше, диктатор взяв дані за 2022 рік, коли була висока ціна на нафту, а санкції ще не запровадили. Уже наступного року ВВП країни-агресорки впав на 9%.
Що буде далі
Росія залишається "бензоколонкою". Відповідно стан її економіки визначає виключно ціна на нафту.
"Дарма що Путін це заперечує, але вся доля його країни й бюджету залежить від ціни на нафту. Тепер вона впала, плюс Росія вимушена скорочувати фізичний видобуток – відповідно картина з ВВП буде також паршивенька", – констатував Ліпсіц.
Яка ситуація з економікою Росії: останні новини
- Щонайменше два державні банки Китаю посилили обмеження на фінансування клієнтів, які перебувають у підсанкційному списку США. Крім того, фінустанови припинять надання послуг для військового комплексу Росії.
- Треба сказати, що війна проти України доволі дорого обходиться країні-агресорці. Під час ранкової атаки 13 січня Росія витратила щонайменше 239 мільйонів доларів.
- Тим часом Путіну мариться, що росіяни почали багатшати. Мовляв, населення почало більше купувати яйця, унаслідок чого вони й здорожчали.