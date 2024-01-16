Доктор экономических наук Игорь Липсиц прокомментировал 24 Каналу очередное маразматическое заявление Путина. Между тем не все россияне могут позволить себе купить яйца.
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"Ой, это очень смешно. Дело в том, что есть два способа вычисления величины валового продукта", – отметил Липсиц.
Первый способ – по номинальным показателям, то есть сколько реально заработали денег.
Второй – это паритет покупательной способности, то есть не по валютному курсу, а по стоимости продуктовой корзины.
Путин использовал именно паритет покупательной способности, хотя для оценки экономической ситуации в целом по стране он работает плохо. Этот метод придумали, чтобы сравнивать благосостояние граждан.
Более того, диктатор взял данные за 2022 год, когда была высокая цена на нефть, а санкции еще не ввели. Уже в следующем году ВВП страны-агрессора упал на 9%.
Что будет дальше
Россия остается "бензоколонкой". Соответственно, состояние ее экономики определяет исключительно цена на нефть.
"Хотя Путин это отрицает, но вся судьба его страны и бюджета зависит от цены на нефть. Теперь она упала, плюс Россия вынуждена сокращать физическую добычу – соответственно картина с ВВП будет также паршивенькая", – констатировал Липсиц.
Какая ситуация с экономикой России: последние новости
- По меньшей мере, два государственных банка Китая ужесточили ограничения на финансирование клиентов из подсанкционного списка США. Кроме того, финучреждения прекратят предоставление услуг для военного комплекса России.
- Следует сказать, что война против Украины довольно дорого обходится стране-агрессору. Во время утренней атаки 13 января Россия потратила не менее 239 миллионов долларов.
- Между тем Путин грезит, что россияне стали богатеть. Мол, население стало больше покупать яйца, в результате чего они и подорожали.