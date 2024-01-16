Доктор экономических наук Игорь Липсиц прокомментировал 24 Каналу очередное маразматическое заявление Путина. Между тем не все россияне могут позволить себе купить яйца.

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"Ой, это очень смешно. Дело в том, что есть два способа вычисления величины валового продукта", – отметил Липсиц.

Первый способ – по номинальным показателям, то есть сколько реально заработали денег.

Второй – это паритет покупательной способности, то есть не по валютному курсу, а по стоимости продуктовой корзины.

Путин использовал именно паритет покупательной способности, хотя для оценки экономической ситуации в целом по стране он работает плохо. Этот метод придумали, чтобы сравнивать благосостояние граждан.

Более того, диктатор взял данные за 2022 год, когда была высокая цена на нефть, а санкции еще не ввели. Уже в следующем году ВВП страны-агрессора упал на 9%.

Что будет дальше

Россия остается "бензоколонкой". Соответственно, состояние ее экономики определяет исключительно цена на нефть.

"Хотя Путин это отрицает, но вся судьба его страны и бюджета зависит от цены на нефть. Теперь она упала, плюс Россия вынуждена сокращать физическую добычу – соответственно картина с ВВП будет также паршивенькая", – констатировал Липсиц.

Из-за падения цен на нефть ОПЕК+ дополнительно сокращает поставки нефти.

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