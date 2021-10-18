Путин уменьшает объемы прокачки газа через Украину, чтобы шантажировать Европу, – Витренко

В "Нафтогазе" заявили, что Кремль специально уменьшает прокачку российского газа через территорию Украины. Мол, это даст возможность шантажировать Европу.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. 18 октября он дал брифинг о позиции "Нафтогаза" относительно сертификации оператора "Северного потока-2".

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Путин специально уменьшает прокачку газа, – Витренко

Витренко объяснил, что в 2021 году "Газпромом" забронировано 40 миллиардов кубов для прокачки газа через Украину в Европу не потому, что случилось что-то с украинской ГТС. Так как ее пропускная способность позволяет ежегодно поставлять на европейский рынок до 140 миллиардов кубометров. Причина другая: Путин специально уменьшает прокачку газа через территорию Украины, потому что это позволит прибегнуть к шантажу.

Мы можем транспортировать 130 – 140 миллиардов кубометров. И даже еще больше, но нужно просто добавить дополнительное оборудование,

– подчеркнул глава НАК.

Витренко: украинская ГТС – гораздо надежнее

И добавил, что сейчас для Украины избыточная мощность ГТС – это резерв устойчивости системы. Он вспомнил, в частности, о ремонте одной из пяти выходных труб. Отметим, что работы проводились без остановки транзита газа. Между тем россияне используют ремонты и диагностику своей газотранспортной системы для давления на Европу. Все для того, чтобы ускорить запуск "Северного потока-2".

"Украинская ГТС в этом плане гораздо надежнее, на это указывает официальная статистика. Потому это просто оправдание Путина, поскольку он не может называть вещи своими именами", – подытожил Витренко.