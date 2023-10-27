Он никогда не был здоров, – Данилов отреагировал на слухи о смерти Путина

За последние сутки в сети сообщают, что Владимир Путин – якобы умер. Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на слухи.

Данилов напомнил, что у Путина есть двойники. Конечно, рано или поздно каждый человек умрет. И Путин – тоже.

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Относительно его состояния здоровья, этот человек был нездоров на голову, когда принимал решение нападать на страну, о которой они рассказывали, что мы братья, сестры. Это нужно быть безумным, чтобы таким образом решать вопросы. Поэтому по поводу состояния его здоровья, он никогда не был здоров. А вопрос, когда Господь заберет его к себе, это вопрос времени,

– подчеркнул Данилов.

В то же время он отметил, что смерть Путина ничего не изменит. Все не кончится. Территория, которую в современности называют Россией, – пропитана бесчеловечностью. Россиянам рассказывают, что им с детства нужно всех ненавидеть. Чтобы что-то изменилось, россиянам нужно научиться любить людей.

Что известно о "смерти Путина"

Вечером 27 октября в сети появилось сообщение, что Владимир Путин – вроде бы умер. Это распространяли разные телеграм-каналы. Конечно, официальных комментариев по этой теме не было. В то же время украинцы уже остроумно отреагировали на "новость" мемами.