После "смерти" Путин впервые засветился на публике

Накануне в сети активно распространялись слухи, что Владимир Путин скончался. На фоне этого россиянам показали селекторное совещание вроде бы с участием диктатора.

Путину не смогли придумать тему интереснее оружия. На этот раз он посетовал, что на территорию России попадает оружие из Украины. Никаких доказательств своих абсурдных слов Путин, конечно, не привел.

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Следует подумать о том, как попадает на территорию России оружие, боеприпасы. Незаконным образом. Кстати, в том числе и с территории Украины,

– говорится в сообщении.

Хотя Путину больше подходило бы подумать, что он скажет в Гааге.

Путина активно "хоронят"

В последние дни тему смерти Путина активно обсуждают. Сначала сообщили, что у него вроде бы остановилось сердце. В то же время медики проявили чудеса и вернули его с того света.

А потом и вообще в сети заговорили о том, что Путин умер. Никаких подтверждений, конечно, не было. Слухи о том, что Путин уже отправился к Кобзону, распространяли телеграмм-каналы.