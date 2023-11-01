Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что все мы сейчас живем в уникальную эпоху. Человек может у себя в голове уничтожить Путина, затем "воскресить", а потом рассказывать, что он уже умер. А вместо него работает двойник.
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Что было бы, если бы Путин действительно умер
Как отметил Тизенгаузен, такие новости невозможно подтвердить и опровергнуть. Поэтому лучше вообще не доверять непроверенным источникам.
Очевидно, что у Путина действительно есть какие-то двойники. Но очень сомнительно, что они могли бы полностью его заменить. И самое главное – это тяжело сделать тихо.
На тему – смотрите разговор с Борисом Тизенгаузеном на ютубе 24 Канала
Если бы информация о смерти Путина была бы правдивой, это не смогли бы скрыть. В России сразу начались бы разные движения.
Посмотрите, что бы начало происходить, если бы Путин умер. Начались бы отжимы. Деление бизнеса. Кто-то бы летел, кто-то бы прилетал. Такое не удалось бы скрыть. Плюс есть западные спецслужбы,
– отметил Тизенгаузен.
Информация о смерти Путина: коротко
- В октябре в одном из российских телеграм-каналов, где убеждают, что имеют инсайды изнутри Кремля, утверждали, что у Путина произошла остановка сердца. Впоследствии были сообщения, что он скончался. А вместо Путина сейчас находится двойник.
- В Главном управлении разведки отреагировали на такие слухи. Там отметили, что информация вышла из анонимных телеграм-каналов. Поэтому реагировать на это нужно особенно осторожно.
- Украинцы уже разорвали сеть мемами о якобы "смерти" Путина.