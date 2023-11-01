Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що усі ми зараз живемо в унікальну епоху. Людина може в себе в голові знищити Путіна, потім "воскресити", а згодом – розповідати, що він вже помер. А замість нього працює двійник.

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Що було б, якби Путін дійсно помер

Як наголосив Тизенгаузен, такі новини неможливо підтвердити та неможливо спростувати. Тому краще взагалі не довіряти неперевіреним джерелам.

Очевидно, що Путін дійсно має якихось двійників. Але надзвичайно сумнівно, що вони могли б повністю його замінити. І найголовніше – це важко зробити тихо.

До теми – дивіться розмову з Борисом Тизенгаузеном на ютубі 24 Каналу

Якби інформація про смерть Путіна була б правдивою, це не змогли б приховати. В Росії одразу почалися б відповідні рухи.

Подивіться, що почало б відбуватися, якби Путін помер. Почалися б віджими. Ділення бізнесу. Хтось би летів, хтось б прилітав. Таке не вдалося б приховати. Плюс є західні спецслужби,

– зазначив Тизенгаузен.

Інформація про смерть Путіна: коротко