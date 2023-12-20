Чиновник рассказал в эфире телемарафона, что Владимир Путин 18 декабря подписал 962 указ. Он касается граждан Беларуси, Казахстана и Молдовы, пишет 24 Канал.

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Путин фактически объявил войну Казахстану и Молдове

18 декабря Путин подписал 962 указ, фактически объявляющий войну Казахстану, Молдове. Ну и кончает разбираться с Беларусью. Когда он говорит, что все граждане этих стран могут получить паспорта России,

– рассказал Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины пояснил, что после этой процедуры Россия, как это происходило в Крыму или на Донбассе, будет рассказывать, что они пойдут "защищать" граждан, которые общаются на российском языке и имеют паспорта России.

"Поэтому нам дальше свое делать, нам двигаться вперед. Так, сложно, тяжело. Имейте в виду, когда идет война, то всегда сложно", – заверил Данилов.

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Какой указ подписал Путин