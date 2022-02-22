Ядерное оружие главы Кремля – это проблема не только Украины, но и всего мира. Об этом в эфире 24 канала отметил российский публицист Андрей Пионтковский.

Обратите внимание Путин страшнее Гитлера, у него есть ядерная бомба, – Пионтковский

Россия уступает НАТО

По его словам, Путин высказал самое страшное свое заявление. Во время него он признал о своем плане, который Россия разрабатывает годами.

Он (Путин – 24 канал) уверен, что может выиграть войну с Западом. Я себе задаю вопрос – каким способом государство, которое уступает Западу и НАТО во всем (в экономике, технологиях и т. п) может рассчитывать на победу в войне. Андрей Пионтковский Русский публицист

Пионтковский: Его преимущества – в готовности использовать ядерное оружие

Это, как заметил российский публицист, понимает и сам глава Кремля. Во время своего заявления Путин сказал, что понимает, что Россия уступает НАТО, однако государство имеет ядерное оружие – его лучшие образцы.

Его преимущества не в каких-то технологиях, а в готовности использовать ядерное оружие и осуществить план,

– заметил Пионтковский.

Он считает, что Путин очень нахально себя ведет, ведь уверен, что, повышая ставки, станет с Западом на тот уровень, на котором Запад якобы отступит.

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Путин и ядерное оружие: что известно