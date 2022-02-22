Ядерна зброя глави Кремля – це проблема не тільки України, а й всього світу. Про це в ефірі 24 каналу зауважив російський публіцист Андрій Піонтковський.

Зверніть увагу Путін страшніший за Гітлера, в нього є ядерна бомба, – Піонтковський

Росія поступається НАТО

За його словами, Путін висловив найстрашнішу свою заяву. Під час неї він визнав про свій план, який Росія розробляє роками.

Він (Путін – 24 канал) впевнений, що може виграти війну із Заходом. Я собі ставлю запитання – яким способом держава, яка поступається Заходу та НАТО у всьому (в економіці, технологіях тощо) може розраховувати на перемогу в війні. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Піонтковський: Його переваги – в готовності використати ядерну зброю

Це, як зауважив російський публіцист, розуміє і сам глава Кремля. Під час своєї заяви Путін сказав, що розуміє, що Росія поступається НАТО, однак держава має ядерну зброю – її найкращі зразки.

Його переваги не в якихось технологіях, а в готовності використати ядерну зброю і здійснити план,

– зауважив Піонтковський.

Він вважає, що Путін дуже нахально себе поводить, адже впевнений, що, підвищуючи ставки, стане із Заходом на той рівень, на якому Захід нібито відступить.

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Путін і ядерна зброя: що відомо