Путин уверяет, что прошел ревакцинацию от коронавируса

Президент России Владимир Путин утверждает, что 21 ноября прошел ревакцинацию от коронавируса. Прививку якобы сделал российской вакциной "Спутник Лайт".

Об этом Путин заявил на встрече с заместителем директора российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Денисом Логуновым.

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Так, глава Кремля говорит, что сделал повторную прививку по рекомендации врачей.

Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал еще одну прививку – "Спутником Лайт". Это уже называется ревакцинация",

– сказал политик.

Как Путин чувствует себя

Президент государства-агрессора убеждает, что хорошо чувствует себя после ревакцинации.

Говорит, что боли не испытывает, состояние – нормальное.

Что известно о вакцинации Путина

Чиновник говорил, что первую прививку против коронавируса сделал 23 марта. Он тогда не сказал, какую вакцину использовал. Прививку Путин делал непублично, видеокамер не было. Спикер российского лидера Дмитрий Песков тогда сказал, что Путин не хотел, чтобы его вакцинация была публичной, поэтому россиянам "придется верить на слово".

Вторую дозу вакцины Путин якобы сделал в апреле. Лишь в июне президент признался, что вакцинировался российским препаратом Sputnik V.