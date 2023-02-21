Путин увидел "нацизм" в украинской бригаде "Эдельвейс", но такое же название было и в Росгвардии

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз оконфузился, заявив, что появление в Украине бригады "Эдельвейс" – это проявление неонацизма. Однако о русских названиях таких подразделений он не упомянул.

Такое заявление Путин выдал во время послания в федеральное собрание 21 февраля. При этом диктатор забыл, что отряды под названием "Эдельвейс" существовали и в составе ФСИН и Росгвардии.

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Так, диктатор процитировал слова своего пропагандиста Дмитрия Киселева, который говорил, мол, украинские власти "легализовали фашистский "Эдельвейс". Очевидно, что это стандартная методичка кремлевской пропаганды.

Недавно одной из бригад ВСУ, стыдно сказать, присвоили наименование "Эдельвейс" как гитлеровской дивизии... Неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают. Удивительно, что на Западе этого никто из властей не замечает,

– наговорил диктатор.

Российское подразделение "Эдельвейс"

Однако в Росгвардии еще несколько лет назад тоже существовало свое подразделение "Эдельвейс". Такое название в 2010 году имел отряд специального назначения внутренних войск, который теперь называется "Авангард". Он дислоцирован в Ставропольском крае. На шевроне российского "Эдельвейса" был изображен цветок, однако он сменил название не позднее 2018 года.

Более того, еще одно подразделение "Эдельвейс" было создано на Алтае в 1993 году в ФСИН. Он существовал, по меньшей мере, до 2018 года.

Президент Владимир Зеленский 14 февраля предоставил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде почетное наименование "Эдельвейс".