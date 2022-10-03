"Путин уже морально попрощался с Луганской областью": какое направление важнее для Кремля

Нам очень помогает оружие от наших западных партнеров, ВСУ активно уничтожают вражеские склады с боеприпасами. Мы вымотали врага до того состояния, что этих резервов не осталось.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он также отметил, что оккупанты затащили все боеспособные части в Лиман и ожидали от нас лобовой атаки.

Читайте также Как освобождение Лимана повлияло на пути снабжения и логистики российских захватчиков

"Но мы сражаемся не линейно, у нас очень мобильная армия – мы очень быстро зашли им в тылы и ударили там, поэтому так быстро заняли Лиман", – говорит Нарожный.

По его словам, ситуация в Лимане указывает нам на то, что даже на поле боя Путин принимает сам.

Но ведь он не военный, а КГБ-шник и поэтому он мыслит теми категориями из разряда "стоять до последнего",

– отмечает эксперт.

Об окружении россиян в Лимане: смотрите видео

У русской армии нет резерва

По словам Павла Нарожного, тоже бросается в глаза – у врага совсем нет подготовленных резервов. Если есть горячая ситуация на фронте – нет помощи.

Вся надежда на "чмобиков" сейчас и как я понимаю, что Путин уже морально подготовился к потере Луганской области и ему теперь важно сохранить Херсонщину,

– говорит он.

Все указывает на то, что россияне действительно готовы смириться с потерей Луганской области, потому что им стратегически важен Юг. Для Путина важно, чтобы мы не могли нормально воспользоваться нашим морем.