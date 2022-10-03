Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він також зазначив, що окупанти затягли всі боєздатні частини у Лиман і очікували від нас лобової атаки.

Читайте також Як звільнення Лимана вплинуло на шляхи постачання й логістику російських окупантів

"Але ми воюємо не лінійно, у нас дуже мобільна армія – ми дуже швидко зайшли їм в тили і вдарили там, тому так швидко зайняли Лиман", – каже Нарожний.

За його словами, ситуація у Лимані вказує нам на те, що навіть на полі бою, Путін приймає сам.

Але ж він не військовий, а КДБ-шник і тому він мислить тими категоріями зі штибу "стояти до останнього",

– зазначає експерт.

Про оточення росіян у Лимані: дивіться відео

У російської армії немає резерву

За словами Павла Нарожного, також кидається в очі – у ворога зовсім немає підготовлених резервів. Якщо є гаряча ситуація на фронті – немає допомоги.

Вся надія на "чмобіків" зараз і як я розумію, що Путін вже морально підготувався до втрати Луганщини і йому тепер, аби зберегти Херсонщину,

– каже він.

Все вказує на те, що росіяни дійсно готові змиритись із втратою Луганщини, бо стратегічно важливо їм – Південь. Для Путіна важливо, аби ми не могли нормально користуватися нашим морем.