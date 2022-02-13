Путин уже проиграл: когда еще такое могло быть

На этой неделе путешествовал по делам. В воскресенье (13 февраля – 24 канал) лечу домой в Киев. Такой трогательной поддержки и интереса к Украине, который увидел на этой неделе, не видел никогда. Далее читайте на украинском.

Темношкірий водій таксі у Нью-Йорку, який нон-стоп слухає трансляцію CNN, аби чути, що відбувається в Україні... Австрійський журналіст, який роками трохи збиткувався з "корумпованої" України, а зараз запитує, що я можу зробити, як допомогти...

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Як підтримують Україну

Група членів парламенту, яка пише: готові приїхати хоч зараз, аби продемонструвати підтримку… За опитуваннями, навіть у глибоко нейтральній Австрії 70% людей вважають, що поведінка Росії дестабілізує ситуацію у світі. Коли ще таке могло бути?

З цієї точки зору Путін вже програв. Ця російська орда на українському кордоні, ця пихата поведінка ненажерливої імперії, ці очевидні паралелі з 1930-ми роками відштовхнули від Росії навіть тих, хто хотів лишатися сліпим і глухим.

Я завжди скептично ставився до розмов про "світову коаліцію на підтримку України". Так, була коаліція світових лідерів, для яких 2014 рік став особистим ляпасом. Але то була коаліція ситуативна. В останні роки ці лідери один за одним відійшли від влади.

На їхнє місце прийшли ті, для кого 2014 рік був прорахунком попередників. Вони мали ту ж саму ілюзію, що і багато лідерів перед ними: приїхати в Москву, поглянути Путіну в очі, продемонструвати повагу і тим самим "дати дипломатії шанс". В останні тижні Путін надавав ляпаси й цим.

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Старання Путіна провалилися

Всі путінські інвестиції в обдурювання світу, всі ці Russia Today і "супутники" пішли коту під хвіст. Навіть найбільші путінферштеєри зараз здебільшого або мовчать, або відгавкуються.

Але найбільш вражає поведінка України. Народу, який готовий до найгіршого, якому страшно, але він не панікує. Який стоїть на своєму. Тим більше, що йому потрібно не так багато: щоб його лишили у спокої.

Путін вже програв / Фото Getty Images

Тут нема ніяких американських літаків, за якими біжать українці. Тут навпаки – американці, які до останнього відмовляються сідати у свої літаки й кинути українців напризволяще.

Що б не було попереду, яка б темрява не чекала на нас – ми зустріли її достойно.

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