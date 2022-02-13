1. Госдума признает "ДНР-ЛНР" и обращается к Путину с просьбой оформить это признание;

Не пропустите Вторжения России в Украину не будет ни сейчас, ни в этом году

2. Путин соглашается с Госдумой и подписывает соответствующий Закон, заблаговременно принятый Госдумой, в котором уже прописана "военная помощь Донбассу";

Путин может подписать закон о военной помощи боевикам на Донбассе / Фото Getty Images

3. На основании "закона" войска РФ входят на территорию Донбасса, что воспринимается Западом как casus belli;

4. 6-й флот США наносит удар по армии РФ, нарушившей границу Украины (Донбасс – это Украина, чтобы вы понимали);

Важно Байден заявил, что Путин может ударить по Украине: что это значит

5. Здесь ситуация может развиваться вариативно: либо Путин отдает приказ заходить в Украину сразу со всех направлений (Беларусь, Крым, Приднестровье), либо резко повышает ставку, применяя ядерное оружие по объектам НАТО (Литва, Польша, Румыния, Болгария – эти направления уже были озвучены в российских СМИ)…

И в этой точке Запад либо отползает в полном охр*нении (во что я категорически не верю), либо включает всю мощь карательной машины, уничтожающей взбесившуюся фашнявую матку.

Еще раз: я очень надеюсь, что путлобратия войдет в ум и прекратит вызывать дух глобальной войны, но что-то подсказывает мне, что эти ревизионисты там вконец опутинели.

Украинцам – сил и стойкости, всем остальным – ума и психического здоровья. Часики тикают, развязка близка.

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