Путин уже проиграл войну и остался один ждать переворота

Отвлекаясь от всех тех ужасов, которые приходят к нам с театра российско-украинской войны (именно под этим названием войдет она в историю) и от тех страхов, что ежеминутно терзают нас дома, я хочу проанализировать ситуацию так сказать с птичьего полета.

Российская пирамида

Любое общество по своей приближенности к власти и влиянию на власть всегда подобно пирамиде. Но в демократиях это пирамида пологая, с острым углом основания и тупым углом вершины, а в персоналистских автократиях (абсолютных монархиях, тираниях) – с очень острым углом вершины и с углами основания лишь немного не достигающими 90 градусов. Наше общество – характерный пример такой вознесенной автократической пирамиды.

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Первый уровень – глубинный народ

Ее "глубинный люд" составляет около 80%. Это основа пирамиды. Это, как правило, люди живущие немного или просто бедно, они предпочитают телевизор для получения картины мира, они или совсем не выезжали за границу или довольствовались охраняемыми пляжами Египта, Турции, Туниса, Хайнаня.

Они – стихийные антиамериканисты, хотя в Америке никогда не были. Этот антиамериканизм – следствие комплекса зависти в условиях малой просвещенности. Часто в их головах картина мира укутана в теории заговоров, псевдоистории и другие странные представления. Они пассивны и ныне, хотя и недовольны жизнью, но послушны власти.

Эти люди в реальных обстоятельствах большей частью (примерно 70%) поддерживают войну Путина на просторах Украины, верят в кровожадных антирусских "бандеровцев" и злобный Запад, которому противостоит Россия. Но все это без фанатизма.

Своих детей на войну они предпочтут не посылать и тягот войны пожелают избежать. Фанатиков среди них совсем немного. Те, кто пойдет на войну добровольцами, сделают это скорее от нищеты и отчаяния из-за несложившейся жизни.

Второй уровень – интеллигенция

Второй уровень пирамиды – 18 – 19%. Это интеллигентные культурные люди, широко пользующиеся интернетом, бывающие за границей и хорошо знающие мир. Многие из них имеют независимые от власти источники дохода. Другие, напротив, работают в госкорпорациях, в бюрократии, обслуживают власть, но сами не допущены к ней. Эти люди часто, но не всегда, зажиточны. Могут даже иметь небольшую недвижимость в Латвии или Болгарии, а то и квартиру на Лазурке.

Среди этих людей преобладает ясное понимание картины мира, многие из них имеют сильные нравственные принципы и ценят свободу. Другие, напротив, свой талант продают власти и, в обмен на молчание, получают неплохие зарплаты в университетах, бюрократии и привластном бизнесе. Среди этой группы примерно 70% не одобряют нынешней войны, так или иначе публично заявляют об этом.

Немалое число представителей этой группы, потрясенные последними событиями, прямо сейчас меняют свое лояльное отношение к власти на моральное противостояние с ней, уходя в отставку с госслужбы, из государственных СМИ и тому подобное. Но так поступают далеко не все лоялисты. Примером позиции протестного большинства в этой группе может быть актриса Чулпан Хаматова, лояльного меньшинства – Гергиев.

Третий уровень – элита

Наконец, вершина пирамиды, её острие – 1 – 2% населения. Это главные бенефициары нынешней российской системы. Эти люди всецело преданные власти, тоже образованные и всё понимающие, имеющие уже не квартирки, а виллы на Западе, имеющие крупные депозиты в зарубежных банках (от Швейцарии до ОАЭ), участвующие в международном бизнесе.

Это чиновники высшего ранга, руководители госкорпораций, так называемые депутаты Думы и Совета Федерации, губернаторы, многозвездные генералы армии, ФСБ, ГРУ. Свою свободу они продали Путину и в обмен получили богатую и привольную жизнь. Они – безоговорочные исполнители его воли, но не по идейным, а по совершенно корыстным соображениям. Идейные, вроде Дугина или Вайно, среди них тоже есть, но их немного. И, главное, идеи их разные и они пытаются осуществить их через "доступ к телу".

Сейчас в этой "элитной" группе царит ужас и фрустрация. Главное слово в кабинетах Кремля, Лубянки и Старой площади сейчас – "он нас обманул".

Всю их сладкую жизнь Путин обнулил российско-украинской войной, сделал для них недоступными их деньги и их виллы в лучших местах мира, а лояльности требует еще больше не взирая на то, что соучастие в этой войне многих из них поименно делает военными преступниками и объектами внимания. "Гаагского трибунала".

Они с Путиным так не договаривались. Кроме того перед ними замаячил привидение Большого террора, если нынешний отвергнутый всем миром режим продолжит свою агрессию. А в пределе и перспектива превращения в ядерный пепел. Совершенно неинтересная перспектива для владельцев океанских яхт, коллекций Rolls-Royce и Lamborghini, шедевров живописи и "затишных" вилл среди виноградников Тосканы.

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Эти люди в один момент перестали быть лояльными Путину. Ради чего теряют им все нажитое, да, в придачу, и саму жизнь? А без них Путин уже не великий тиран, а просто старый человек, который прячется в бункере. Даже пресловутую красную кнопку, которую так ловко изобразили в Шарли Эбдо, он теперь нажать-то может, но исполнять его свободу никто не будет. Несколько фанатиков не в счет. Их просто изолируют, как и сам тиран, совершивший ошибку.

Блицкринж

Путин не может обратиться к следующей страте – она либо против него, либо лояльна по той же причине, что и "элита" и отступит от него вместе с элитой.

А к коренному народу Путин обратиться не сможет – вот что угодно, но только не народный вождь. Да и народ этот, даже сочувствуя ему, не последует за ним. Он давно приучен к пассивности и выживанию один на один с телевизором, а не к народной революции.

Если бы Путин выиграл в два дня войну в Украине, а Запад не ввел бы сокрушительных санкций, то он сохранил бы лояльность и даже мистический восторг элиты, как Гитлер в 1939 – 41 годах, и полную поддержку народа. Интеллигенция была бы расколота и изолирована.

Но Путин проиграл войну, не осуществил блицкриг, завяз в мартовской грязи украинских черноземов. Санкции оказались действительно сокрушительными, как и обещал старый президент Байден.

И Путин остался один. Это не Иран, где режим аятолл утвердился в результате народной религиозной революции (как и режим большевиков в России в 1917 – 22), не Северная Корея, где в деспотию переросла тоже народная антиколониальная война. И там и там революция привела к полной смене элиты. В России уже тридцать лет правит скучная, безыдейная клептократия, большевицкая по генезису, и принявшая от большевизма раздавленный им народ.

Путин обнулил клептократию, он больше не сможет быть ее лидером, он опозорился перед всем миром и для человечества стал опаснейшим военным преступником с признаками маньяка. Его сдадут в ближайшие дни. Не он, а новый лидер должен будет вернуть острию пирамиды "красивую жизнь", восстановить отношения с Западом, добиться разблокирования счетов в зарубежных банках, снятия секвестра с их имуществ. Это должен быть человек, не запятнанный в нынешних преступлениях, в идеале, громко осудивший их, но происходящий из их среды, человек, с которым можно договориться.

Поэтому нам не грозит ни новый сталинизм, ни иранский путь, ни Северо-Корейский. Массы России безмолвны, народной революции не будет. А будет, и очень-очень скоро верхушечный внутриэлитный переворот, как снятие Хрущева в 1964, или гибель императора Павла в ночь с 11 на 12 марта 1801, или странная смерть Сталина в марте 1953.

Но, для восстановления отношений с Западом, этот переворот произойдет с опорой на средний, активный слой, при его нравственной поддержке, с восстановлением демократии и гражданских свобод.

И этого мы можем ждать уже в ближайшие дни, много – в ближайшие недели. Я остаюсь оптимистом, господа.

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