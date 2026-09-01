"Опасения усиливаются": Путин в четвертый раз с начала полномасштабной войны увеличил штат охраны
Владимир Путин подписал указ об очередном увеличении штата центрального аппарата Федеральной службы охраны России до 812 человек. Это уже четвертое увеличение численности личной охраны российского диктатора с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на соответствующий документ.
Каковы подробности?
Согласно указу, предельную численность сотрудников ведомства увеличили с 785 до 812 человек. До этого штат расширяли в начале 2025 и 2024 годов, а также в конце 2022 года, хотя до полномасштабного вторжения численность подразделения оставалась неизменной почти 13 лет.
Следует уточнить, что Федеральная служба охраны отвечает за безопасность первых лиц государства, в частности президента, премьер-министра, руководителей палат парламента, судей высших инстанций и генерального прокурора.
Обратите внимание! В структуру ФСО входит подразделение личной охраны Путина, которое сопровождает его в поездках и обеспечивает охрану резиденций. Кроме того, служба занимается спецсвязью и мониторингом общественного мнения.
Российские СМИ сообщают, что после начала войны роль этой спецслужбы значительно возросла. Она превратилась в самостоятельный центр влияния благодаря постоянному доступу к Путину и наличию информации о высших чиновниках.
Кремль усиливает меры безопасности из-за опасений покушений
Как сообщало издание Financial Times со ссылкой на информированные источники, в последние месяцы ФСО резко усилила меры безопасности вокруг Путина. В Кремле усилились опасения, что он может стать объектом покушения, в частности с использованием беспилотников, или пострадать от попытки государственного переворота.
Эти опасения усилились после того, как американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В результате Путин сократил количество поездок, а проверки людей, которые с ним встречаются, стали значительно более строгими.
Во время официальной поездки в Казахстан в конце мая кортеж сопровождали бронированный автомобиль с пулеметной установкой на крыше, машина с системой радиоэлектронной борьбы и вертолет.
По данным источников Financial Times, Путин и его семья почти перестали появляться в резиденциях в Москве и на Валдае, предпочитая длительное пребывание в бункерах, в частности в Краснодарском крае.
Отметим, что российские элиты все больше разочаровываются отсутствием заметных успехов на фронте и воспринимают затянувшуюся войну как провальную.
По словам инсайдеров, сам Владимир Путин осознает риски завершения войны без достижения хотя бы минимально поставленных целей. "Они меня повесят", – именно так, по словам инсайдеров, диктатор оценивает собственные риски в случае прекращения войны без достижения минимальных целей.