Думаю, это прощальный визит, – журналист-международник о "приезде" Путина на Херсонщину

Российский диктатор Владимир Путин якобы 17 апреля посетил временно оккупированные Херсонщину и Луганщину. Хотя вообще есть сомнения, действительно ли "бункерный" туда приезжал.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист-международник Алексей Бурлаков. По его словам, действительно есть сомнения, приезжал ли Путин на временно оккупированные территории Украины.

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Зачем Путин ездил на оккупированные территории

Как предположил Бурлаков, может быть, это был один из двойников российского диктатора. Или тот действительно решил прилететь на Херсонщину, чтобы в последний раз увидеть этот регион.

Думаю, это прощальный визит. Он уйдет. Затем его войска уйдут из Херсона. Не то чтобы сами… Но мы выгоним. Путин захотел в последний раз кинуть глаз на Херсонщину. А потом поедет в Крым с такой же целью,

– отметил Бурлаков.

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Особенно забавная история с этим визитом произошла уже потом. На одном из видео российский диктатор говорит, что скоро будет Пасха. Но пропагандисты убеждают, что визит состоялся 17 апреля. Хотя Пасху там отмечают 16 апреля. Очевидно, что оккупанты снова запутались в собственной лжи.

Путин якобы приезжал на оккупированные территории Украины: коротко