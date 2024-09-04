Приехал не за ярлыком: почему Путина не арестовали в Монголии и ударит ли это по репутации МУС

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Вечером 2 сентября военный преступник, объявленный в розыск МУС президент России Владимир Путин прибыл в Монголию. Последняя с 2002 года является участницей Римского статута, поэтому должна была бы арестовать Путина с последующей передачей россиянина в Гаагу. Но этого не произошло.

Прошли времена, когда монголы держали в повиновении и страхе весь известный в то время мир, а древнерусские князья ездили к ним на поклон за ярлыком и довольно часто не возвращались оттуда живыми. Сейчас человек, который считает себя наследником дела московских Рюриковичей, едет в демократическую Монголию уже не за ярлыком (хотя было бы интересно послушать об истории от Путина в Улан-Баторе, желательно перед монгольской тяжелой конницей, которая была в роли почетного караула), а чтобы показательно разрушить веру в силу важного международного договора, Римского статута, а вместе с ним – миф о мировой изоляции России.

24 Канал рассказывает, почему Кремль выбрал именно Монголию для своего визита и могли ли реально задержать Путина в Улан-Баторе.

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Как МИД, ЕП и правозащитники призвали Монголию арестовать Путина

В предвкушении визита Путина в Улан-Батор МИД Украины 30 августа обратилось к президенту Монголии Ухнаагийна Хурелсуха с просьбой в форме призыва выполнить обязательства:

Украинская сторона надеется, что правительство Монголии осознает тот факт, что Владимир Путин является военным преступником. На его арест по подозрению в незаконном принудительном перемещении украинских детей в Российскую Федерацию выдан ордер Международным уголовным судом, юрисдикция которого признается Монголией. Похищение украинских детей является лишь одним из многочисленных преступлений, за которые Путин и остальные военно-политического руководства РФ должны предстать перед правосудием. Эти лица виновны в агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, ограблениях, обстрелах гражданской инфраструктуры и геноциде. Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест, и передать Путина в Международный уголовный суд в Гааге.

К сожалению, чуда не произошло и уже 2 сентября представитель МИД Георгий Тихий констатировал довольно оскорбительную для Монголии ситуацию и пообещал азиатам "определенные последствия":

Неспособность правительства Монголии выполнить обязательный ордер МУС на арест Путина является тяжелым ударом для Международного уголовного суда и международной системы уголовного правосудия... Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнерами, чтобы гарантировать, что это будет иметь последствия для Улан-Батора.

В то же время отдельные члены Европарламента, в частности заместитель председателя комиссии ЕП по иностранным делам Урмас Паэт, призывают высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, члена Международного уголовного суда (МУС), если страна не арестует Путина, который прибыл туда с визитом.

В обращении к Боррелю члены Европарламента осуждают приглашение, которое Монголия направила Путину. По словам Урмаса Паэта, у Монголии появилась историческая возможность стать гарантом международного права.

Если Монголия не выполнит свои обязанности члена МУС, Европейский союз должен послать Монголии четкий сигнал в виде дипломатических и экономических мер. Отказ Монголии арестовать Путина создаст прецедент и откроет путь другим странам к выборочному применению ордеров на арест Международного уголовного суда,

– добавил он.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch также призвала Монголию запретить Путину въезд или арестовать его.

"Монголия нарушит свои международные обязательства как член МУС, если позволит президенту России Владимиру Путину посетить страну, не арестовав его. Прием Путина, который скрывается от МУС, будет не только оскорблением для многочисленных жертв преступлений российских войск, но и подорвет важный принцип, по которому никто, независимо от того, насколько он сильный, не стоит выше закона", – написала Мария Елена Виньоли, старший советник по вопросам международного правосудия Human Rights Watch.

На самом деле выглядит довольно странно, что судьба мира вдруг стала зависеть от Монголии, но так бывает, когда мировые державы умыли руки и не желают действовать проактивно.

Сейчас Украина вынуждена выжимать от них помощь по капле, платя жизнями собственных граждан за неспособность союзников из Вашингтона дать разрешение на полноценное использование предоставленного нам оружия. Так что дело не в Улан-Баторе. Потому что о Монголии мы со времен школы знаем старенькую шутку о "самой независимой стране, от которой ничего не зависит".

Должна ли была Монголия арестовать Путина

Не хочется разрушать чьи-то розовые мечты, но на самом деле международное право – вещь довольно аморфная, его можно трактовать на свой лад, чем, собственно, и занимаются многочисленные профи и международные судьи. Законодательная база для Римского статута создавалась в другой исторический период и точно не была рассчитана на арест действующего лидера ядерной державы.

Если говорить откровенно, то вся действующая система международного права и все уставы международных контролеров и арбитров не были готовы к тому, что в 21 веке Россия начнет геноцидную войну против ближайшего соседа, с которым связана общей культурой и историей. Сейчас же возникла такая ситуация, когда судьба мира якобы зависит от Монголии, которая якобы должна арестовать Путина и тогда все закончится само по себе.

Но нет. Не должна. Статья 98 Римского статута, которая регулирует сотрудничество в отношении отказа от иммунитета и согласия на передачу, это подтверждает.

Приводим цитату с портала Верховной Рады. Кстати, спасибо парламентариям, что наконец проголосовали за ратификацию:

Суд не может обращаться с просьбой о передаче или с просьбой о помощи, что потребовали бы от запрашиваемого государства действий, противоречащих его обязательствам по международному праву в отношении государственного или дипломатического иммунитета лица или имущества третьего государства, если только Суд сначала не заручится сотрудничеством этого третьего государства в вопросе отказа от иммунитета,

– статья 98, часть 1 Римского статута.

Путин опять всех переиграл?

Визиту предшествовали переговоры, на которых Путин получил гарантии того, что он не будет арестован по ордеру Международного уголовного суда. Таким образом, Монголия выполнила свои обязательства по Римскому статуту, точнее – по одной из его статей (поэтому не совсем понятно, какие могут быть "последствия").



Путин в Монголии / Фото EPA

У России, как бы мы к ней не относились, до сих пор есть под рукой немало профессиональных юристов и экспертов, которые нашли нужную им лазейку и подобрали для Путина самый безопасный вариант для издевательства над международным правом. А то, что именно это было главной целью визита, а не обсуждение построения новой ветки газопровода "Сила Сибири-2", ни у кого сомнений нет.

Стоит признать, что Россия одержала дипломатическую победу, а еще – российские СМИ раструбили о ней на все окраины России, выбив из адженды новости о новых поражениях дронами российских НПЗ, а также об успехах ВСУ в Курской области, правда, не выбив ВСУ физически. Но для атомизированного российского общества этого будет достаточно. Геополитика рулит.

Почему Монголия – лучшая мишень для российской провокации

Здесь большую роль играет география – Монголия буквально зажата между Россией и ее союзником Китаем. В такой ситуации говорят – некуда бежать.



Монголия на карте / Карта britannica.com

Кроме того, с Россией Монголия связана исторически, а во времена СССР считалась едва ли не 16-й республикой, с советскими военными базами и кучей гражданских специалистов (в Улан-Баторе даже есть "хрущевки"). В 21 веке эти связи никуда не исчезли, как и экономическая зависимость.

Сейчас Монголия имеет почти 20% баланса внешней торговли с Россией, почти все остальное – это Китай. В такой ситуации никакого маневра для монголов не было и не могло быть, пусть они хоть 3 раза были бы демократами (а они ими являются). Никаких арестов, когда у тебя выкручены руки и просто нет вариантов, как встречать Путина почетным караулом, а не тюремным караулом.

Поэтому давайте поблагодарим монгольских активистов, которые вышли с украинскими флагами на протест против визита в их страну военного преступника. Это реалистичный максимум того, что мы могли выжать из этой ситуации.

Протесты против визита военного преступника в Улан-Баторе. Монголы доказывают, что они – демократическая страна:



Монгольские конники готовы послушать историческую лекцию от Путина / Фото росСМИ

Еще год назад Путин боялся ехать на саммит БРИКС в Южную Африку, напуганный ордером на арест. Сейчас же он разрывает этот барьер и намекает, что это скорее была самоизоляция.



В августе 2023 года из-за ордера МКС вместо Путина в ЮАР летал на танцы с бубном и саммит БРИКС Лавров / Фото – BRICS/Flickr.com/Public Domain

Почему не следует обвинять Монголию в уничтожении репутации МУС

Также не стоит вешать всех собак на Улан-Батор в деле разрушения репутации МУС. Здесь виноваты все. И Россия, создавшая кризис, который оказался судьям не по зубам, и США, которые показательно игнорируют и время от времени угрожают судьям и прокурорам всеми возможными карами, и сами сотрудники МУС, которые превратили расследование очередного конфликта израильтян и палестинцев в политическое шоу.

Так что репутация МУС была испорчена не 2 сентября 2024 года. Но это сейчас, а 20 лет назад сам Путин говорил совсем другое.

Еще раз отмечу: сам факт существования в системе ООН Международного Суда – это важнейшее условие устойчивости и легитимности этой организации, в частности в контексте выработки и реализации комплексной стратегии противодействия новым вызовам и новым угрозам, с которыми сталкивается человечество. Международный Суд вносит огромный вклад в дело предотвращения международных конфликтов и мирного разрешения уже возникших споров. И в конечном счете ваша деятельность способствует утверждению международной справедливости. Это стало возможным благодаря независимости Суда, особому статусу и уникальному составу его судей,

– Путин выступает в Гааге во Дворце мира 2 ноября 2005 года.

Эта история в очередной раз спускает нас с небес на землю и объясняет, что легкого пути к победе не будет, поэтому, чтобы Путин оказался на скамье подсудимых в Гааге, сначала нужно победить Россию. Только после этого тиран, если доживет, станет уязвимым к хорошо написанным законам и уставам.