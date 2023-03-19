Плохо видно лицо и одна сказанная фраза: в видео "приезда" Путина в Мариуполь есть нюансы

Российские пропагандисты сообщают, что диктатор Владимир Путин приехал в Мариуполь. Однако видео его "визита" выглядят несколько странно.

РосСМИ пишут, что в Мариуполь Путин якобы прилетел на вертолете, затем за рулем автомобиля, делая остановки, объехал несколько районов города, а в микрорайоне "Невский" поговорил с горожанами, передает 24 Канал.

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Странный "визит" Путина

Также российские пропагандисты показали странное видео якобы визита диктатора Владимира Путина в оккупированный Мариуполь Донецкой области.

На опубликованных кадрах видно за рулем машины некоего мужчину, которого выдают за Путина. Однако убедиться, действительно ли это он – нереально, как и картинку за окном автомобиля. К тому же съемка проводится в ночное время.

Странный "визит" Путина в оккупированный Мариуполь: смотрите видео

Отмечается, что во время поездки Путина сопровождал вице-премьер России Марат Хуснуллин, который докладывал президенту о строительных работах в захваченном городе и его окрестностях.

Напомним, что "визит" Путина в Мариуполь состоялся через несколько дней после годовщины авиаудара России по драмтеатру.

Также пропагандисты заявляют, что Путин после посещения оккупированных Крыма и Мариуполя провел совещание в "командном пункте" войны в Ростове-на-Дону.

На кадрах видно, что Путин вошел на совещание в сопровождении начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.

Вместе они заходят в какую-то комнату, где их встречает заместитель командующего группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин и якобы военные. Путин их приветствует и садится.

Однако, где были записаны эти кадры – неизвестно.

Путин в "командном пункте": смотрите видео

Путин был в оккупированном Крыму

В субботу, 18 марта, российский диктатор Владимир Путин приехал в Крым. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения России и именно в годовщину российского псевдореферендума на украинском полуострове.

Российский диктатор был замечен в Севастополе. Никаких доказательств, что это Путин, конечно, нет. В мир все чаще выходят двойники Путина.

В то же время в сети отметили, что на опубликованных кадрах диктатор заметно хромает. Видно, что каждый шаг дается ему довольно тяжело. Он едва успевает за своими приспешниками.

Крым – это Украина

18 марта 2014 года Путин после фейкового "референдума" объявил о "присоединении" Крыма к России. Ни одна цивилизованная страна мира не признала захват украинского полуострова.

В годовщину оккупации много государств сделали заявления. В частности, в Великобритании заявили, что их страна остается с Украиной. Украинцы на территории временно оккупированного Крыма испытывают притеснения и страдания.

Финляндия подчеркнула, что никогда не признает незаконный захват полуострова. Крым – это Украина.