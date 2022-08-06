путин в отчаянии, поэтому хватается даже за такие соломинки, как Шрёдер, – Пионтковский

Бывший бундесканцлер Герхард Шредер в конце июля побывал в Москве, где встретился с владимиром путиным. Эксперты считают, что путин разочаровались в европейских лидерах и в отчаянии хватается за таких персонажей, как Шрёдер.

Об этом сказал российский публицист Андрей Пионтковский во время трансляции на ютубе. Он подчеркнул, что очевидно – россия боится украинского контрнаступления.

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По его словам, во время зерновых переговоров в Стамбуле российская сторона пыталась внести в пакет договоренностей пункт о прекращении огня как минимум в районе Херсона.

Основной задачей путина на сегодняшний день является использование всей своей агентуры на Западе, все свое влияние и свои угрозы, шантаж и т.д.

– ответил Пионтковский.

Он подчеркнул, что все это показывает, насколько в отчаянии путин нуждаются в этом перемирии. Даже эта скандальная деталь подчеркивает это.

"За день до визита Эрдогана он вытащил откуда-то скомпрометированную свою немецкую "проститутку" – бывшего канцлера Герхарда Шрёдера. Его имя – мем продажности и позорного услужения пути западно-европейских элит", – отметил публицист.

Он отметил, что Шрёдер как государственный деятель приехал выступать в Москву, говорил, что "действительно нужно достичь перемирия и прекращения огня", и говорил все как по путинской методичке.

Это вызвало возмущение украинцев и смех в Европе, что путин вынужден хвататься за такие соломинки, как Шрёдер. Это показывает, насколько он в отчаянии,

– подчеркнул Пионтковский.

Смотрите трансляцию Андрея Пионтковского на ютубе:



К слову, эксперты уверяют, что россия сейчас отчаянно пытается "сохранить лицо" и потому вбрасывает в информационное пространство своих агентов влияния, таких как Шрёдер.

Его задача – дать всем понять, что это не россия просит о мире, а Шрёдер от имени Европы или условных немецких промышленников просит россию.

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