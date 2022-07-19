путин начал с ЕС то же, что было с Украиной

россия еще больше прикручивает газ Европе. Говорит, у них форс-мажор. Ну давно известно, что у них там с головой форс-мажор, и то не лечится. Европа готовится к полному отключению. Потому что уже поняла, что это не лечится.

По расчетам ЕС, отключение газоснабжения может уменьшить ВВП Еврозоны на 1,5% в случае худшего сценария во время самой холодной зимы. На 1,5%, Карл. Это их официальный прогноз. Официальный худший прогноз бюрократов, обычно перестраховывающихся по полной.

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В россии все будет хуже

То есть, если бы по обычному сценарию ВВП ЕС рос на 2,2%, то в случае суперрадикальных действий россии на газовом рынке ВВП ЕС может вырасти на 0,7%. Но все равно вырасти.

Поэтому очень радуют все эти потуги лаврова – медведева – патрушева и других кремлевских сумасшедших, угрожающих Европе "Кузькиной матерью" и экономическим коллапсом. Этакая форма импотенции. При том что падение ВВП россии будет на порядок больше, а перспективы – на порядок хуже.

И да, это та игра, в которую можно играть только один раз. Потому что со следующего года ЕС переориентируется. И найдет другие источники или поставки газа, или энергии. А вот "Газпром" свой газ сможет только сжигать, потому что нет инфраструктуры куда-то его девать.

То есть, газовые доходы от экспорта почти обнулятся, оставив только скудный денежный поток из Китая, который получит почти бесплатный газ от продавца, которому некуда еще продать. Да и сможет купить мизер по сравнению с рынком Европы. И это все навсегда. По крайней мере, пока жив путин. Большой стратег.

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Войны путина

Советский Союз, даже находясь под определенными санкциями, даже имея идеологическое противостояние с НАТО, всегда оставался надежным поставщиком газа. Потому что, похоже, у кремлевских коммунистов было больше клепок в голове, чем у кремлевских КГБистов.

Сначала путин вел газовые войны с Украиной. И Украина сократила импорт газа в 5 раз, полностью остановив любые покупки непосредственно у "Газпрома". Сейчас путин начал ту же историю с целым ЕС. С заранее известным результатом. Гений. кремлевский гений из бункера.

Остаются только нефтяные доходы. Но вот беда, если экономика Европы будет падать и это будет угрожать рецессией, упадут цены и на нефть. А россия уже продает свою нефть дешевле, чем это делала до 24 февраля. И представляет меньшие объемы. А дальше больше.

Потому что не зря ездил Байден на Ближний Восток. Просто так он не летал бы к принцу, который любит распиливать людей, ставя себя под удар общества в Вашингтоне. За такое он должен что-то получить. И это что-то должно быть выражено в процентах увеличения добычи, как самой Саудовской Аравии, так и ОПЕК. Да и разговоры об ограничении цены на российскую нефть не утихают.

Доля же нефтегазовых доходов в бюджете России при этом увеличилась вдвое в этом году. Ну, потому что импортные пошлины больше не собираются, потому что как-то импорта не стало. Да и потребление, а значит и налоги на него, в россии падают. Ну, потому что не должен народ-бурундук активно ходить в магазины. В православном Иране так не принято.

Таким образом, россия, делая больно кому-то, той же Европе, в любом случае наносит себе на порядок болезненней удар. Но, видимо, это та самая загадочная русская душа.

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